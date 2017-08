Pourquoi tant d’Israéliens quittent Israël pour les États-Unis

Il y a six ans, le gouvernement israélien a publié une série d’annonces controversées pour montrer à ses expatriés qu’ils ne se sentiraient jamais chez eux aux États-Unis.

Mais l’année dernière, les membres du Cabinet israélien se sont alignés pour aborder une conférence à Washington, DC, célébrant l’identité israélo-américaine.

La campagne publicitaire, qui a été tirée à la suite d’un contrecoup des Israéliens et des Juifs à l’étranger, a représenté l’attitude traditionnelle d’Israël envers les citoyens qui ont quitté leurs frontières. Soulignant son image en tant que patrie nationale juive – et toujours préoccupée par son équilibre démographique juif-arabe – le gouvernement israélien a longtemps encouragé les Juifs, non seulement à déménager en Israël, mais à y rester. En 2014, le ministre des Finances, Yair Lapid, a appelé les Israéliens qui ont déménagé à Berlin des «anti-sionistes».

Mais le défilé des ministres israéliens qui ont parlé lors de la conférence de 2016 au Conseil israélo-américain a attiré l’attention sur une réalité changeante: que le gouvernement israélien l’aime ou pas, la diaspora israélo-américaine est réelle, grandit et laisse ses marques aux États-Unis .

Voici quatre choses à connaître sur les Israéliens qui vivent aux États-Unis.

Personne ne sait combien d’Israéliens vivent aux États-Unis – mais cela pourrait être un million.

Il n’y a aucun moyen réel de savoir combien d’Israéliens vivent aux États-Unis. Tout enfant de première génération d’Israéliens est considéré comme un citoyen israélien, et Israël ne peut pas forcer ses expatriés à s’inscrire auprès de leur consulat local.

Les estimations des Israéliens en Amérique varient considérablement – d’environ 200 000 à environ un million. Selon les statistiques du département de sécurité intérieure des États -Unis , quelque 250 000 Israéliens ont acquis une résidence permanente aux États-Unis entre 1949 (lorsque 98 Israéliens ont quitté l’état infantile) jusqu’en 2015 (qui ont vu environ 4 000 Israéliens se déplacer vers les États-Unis). Mais ce nombre ne représente pas les morts.

Le Forum Pew Research 2013 lors d’une étude sur les Juifs américains a découvert un nombre similaire: environ 300 000 Juifs en Amérique étaient nés en Israël ou a un parent né israélien. Au total, Pew a constaté que les Israéliens de première ou de deuxième génération représentent environ 5% des Juifs américains.

Même le gouvernement israélien produit deux nombres différents. Le Bureau central des statistiques d’Israël rapporte qu’un peu plus de 500 000 Israéliens au total ont déménagé de l’étranger de 1990 à 2014 – et près de 230 000 sont revenus. Mais l’ambassade américaine d’Israël a déclaré qu’entre 750 000 et 1 million d’Israéliens vivaient dans le pays. Adam Milstein, président du Conseil israélo-américain, un groupe pour les Israéliens, a déclaré à la 400 000 enfants nés d’un parent israélien.

Au cours des dernières années, Israël a perdu plus de gens aux États-Unis qu’il en n’a gagné. De 2012 à 2015, selon Homeland Security, 17 770 Israéliens ont pris leur résidence aux États-Unis. Au cours de cette période, moins de 13 000 personnes ont fait un déménagement des États-Unis à Israël.



Ils sont centrés à New York et à Los Angeles.

Les Israéliens ont tendance à aller où sont les Juifs. Milstein estime qu’environ 250 000 Israéliens vivent dans les zones métropolitaines de Los Angeles et de New York, qui possèdent également les deux plus grandes communautés juives aux États-Unis. De plus petites concentrations d’Israéliens (et de Juifs) vivent dans le sud de la Floride, ainsi qu’à Chicago et à San Francisco.

Ces villes, à leur tour, ont développé une gamme de services pour leurs diasporas israéliennes. Le ministère israélien d’intégration des immigrants maintient les maisons israéliennes dans neuf villes américaines qui accueillent des événements culturels et un activisme politique. Le Conseil israélo-américain parle de 15 villes. Et les communautés disposent de groupes actifs de Facebook: les «Israéliens à New York» comprennent 18 000 membres.

Les villes offrent également de nombreuses possibilités pour la culture israélienne. La cuisine israélienne est un élément essentiel de la scène du restaurant de New York, au mini empire des restaurants du chef Einat Admony, à Dizengoff, un restaurant israélien avec des succursales à Philadelphie et à New York. Aroma, la chaîne de café israélienne emblématique, possède des succursales à New York, New Jersey, Washington, DC et Miami.

Et les musiciens israéliens d’Idan Raichel à Shlomo Artzi à Sarit Hadad ne sont jamais difficiles à trouver sur la scène de concert de New York. Une adaptation du livre de David Grossman, « To the End of the Land », publié récemment au Festival annuel du Lincoln Center.

Ils viennent pour l’éducation et le travail.

Ni l’ambassade d’Israël ni le Conseil israélo-américain ne suivent les raisons pour lesquelles les Israéliens se déplacent vers les États-Unis, mais Milstein le suspecte pour des raisons professionnelles et académiques. La petite taille d’Israël signifie que les Israéliens avec des diplômes universitaires ou avancés cherchent souvent à faire progresser leur carrière dans des endroits où l’on a plus de possibilités à l’étranger.

Les Israéliens « n’ont pas les racines de [quelqu’un] dont la famille a vécu en Italie depuis 20 générations, ou qui a vécu en Amérique depuis 150 ans », a déclaré Milstein. « Le peuple juif, l’atout le plus précieux qu’ils possèdent, c’est leur cerveau. Ils peuvent prendre leur cerveau n’importe où. »

Israël, à l’inverse, a commencé à s’inquiéter de sa « perte de cerveau » récemment. Une étude menée en 2013 par le Centre Taub pour les études de politique sociale a révélé que pour chaque 100 érudits israéliens qui sont restés en Israël, 29 ont quitté des postes à l’étranger en 2008.

Ce phénomène se déroule également dans l’industrie de la technologie: selon le Forum des cadres et fondateurs israéliens, une association de technologie israélienne, il y a près de 150 startups israéliennes à la Silicon Valley.

Israël les désire toujours.

Le gouvernement israélien a peut-être reconnu qu’il ne pouvait pas ramener tous les israéliens des États-Unis, mais il essaie toujours. L’appel est à la fois émotif et économique.

La campagne publicitaire de 2011, par exemple, comportait une série de courts métrages soulignant la fracture culturelle israélo-américaine, où l’on voit un enfant d’Israéliens en Amérique, lors d’une discussion vidéo avec les grands-parents israéliens, qui parle des vacances d’hiver à venir pour Noël, et non pour Hanoucca ! Dans une autre, une femme israélienne arrive à la maison pour commémorer le Memorial Day en Israël avec une bougie et son petit ami américain pense à un éclairage romantique.

Plus récemment, Israël a également formulé des incitations financières pour ramener les expatriés, y compris un programme lancé plus tard cette année intitulé «Retourner à 70 ans», une référence à la 70e Journée de l’Indépendance d’Israël en 2018. Le ministère de l’Intégration des Immigrants fournira aux Israéliens une aide financière pendant six mois, et couvrira même une partie de leurs salaires afin de s’assurer qu’ils peuvent trouver du travail dans leur ancienne maison. Le gouvernement propose également des cours de perfectionnement professionnel gratuits et des conseils.

Les Israéliens qui ont ouvert leurs affaires aux États-Unis, quant à eux, recevront environ 14 000 dollars pour les coûts de déménagement de l’entreprise. Et les Israéliens qui se déplacent dans les régions du Nord et du Sud pour augmenter le développement du pays sont admissibles à des subventions ainsi que des prêts à taux d’intérêt bas.

Mais Milstein dit que, même avec ces programmes, les responsables israéliens comprennent toujours qu’il vaut mieux embrasser les expatriés que leur faire honte en leur demandant de rentrer chez eux.

« En essayant de ressortir leur sentiment de culpabilité, cela va échouer », a-t-il déclaré. « L’Etat d’Israël est en train de se rendre compte que [notre] être ici, ils ne peuvent pas trop faire à ce sujet. Nous pouvons beaucoup aider l’État d’Israël. Ils comprennent que nous pouvons être leur atout stratégique. »