Tamar Zandberg (Meretz), député gauchiste propose une nouvelle loi: Ne plus interdire les entreprises de vendre du pain à Pessah

Le gauchisme est connu pour sa haine contre Israel, mais aussi contre la Thora et l’histoire du peuple Juif, ce matin, la député Tamar Zandberg (Meretz) a prévu de soumettre un projet de loi après la fête de Pessah pour réduire à néant la loi de 1986 de la Fête des Matzot (la « loi Hamets ») qui stipule que lors de la fête de Pessah, « le propriétaire d’une entreprise ne doit pas publiquement afficher un produit hamets à la vente ou la consommation, » .

Le Hamets est défini par la loi comme le « pain, laffa, pita, ou tout autre produit provenant de la farine considérée comme du hamets. » Le but de la loi est « d’éviter toute atteinte aux sentiments du public. »

Cette interdiction ne concerne pas une localité où la plupart des habitants ne sont pas juifs, ni ne s’applique dans une ville où la plupart des habitants ne sont pas juifs, ni dans les établissements coopératifs où l’activité de l’entreprise en question est destiné uniquement à subvenir aux besoins locaux mais à tout le pays.

Zandberg a dit que la loi actuelle est obsolète et ne se justifie plus dans un état démocratique, ce qui signifie qu’elle ne fait plus partie du statu quo politique entre juifs religieux et laïques en Israël.

« Israël n’est pas un état halakhique, » a t’elle déclaré, ajoutant que « toute personne qui souhaite acheter du hamets pendant la Pâque le pouvait avant que la loi soit promulguée en 1986, et serait en mesure de le faire après la loi révoqué « .

Zandberg a noté que ce « droit au Hamets » fait aussi partie de la coercition religieuse, et a été adoptée à la suite d’une lutte de pouvoir et non pas comme une coutume juive. La décision concernant le fait de manger du hamets est personnel et il n’y a pas de place pour le législateur de s’impliquer en imposant des limites et menacer par des sanctions pénales « .

La seule fois que quelqu’un a été porté devant les tribunaux pour avoir violé la loi fut en Avril 2008. Quatre propriétaires de restaurants à Jérusalem ont été mis en examen pour la vente de hamets lors de Pessah. Le juge, Tamar Bar-Asher Tzaban, a rejeté le cas.

