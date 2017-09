Tamar et Mohamed sont les noms les plus utilisés en Israël pour la troisième année consécutive

Pour la troisième année juive, les noms de bébés les plus populaires en Israël sont Tamar et Mohamed.

L’Autorité de la Population et de l’Immigration du Ministère de l’Intérieur d’Israël a publié les chiffres avant Rosh Hashanah, la nouvelle année juive.

Parmi les 10 meilleurs noms pour les garçons étaient Joseph, David, Daniel, Uri, Omer, Eitan, Ariel, Noam et Adam. Pour le secteur juif, les 10 noms les plus populaires étaient Uri, David, Ariel, Noam, Eitan, Joseph, Itai, Daniel, Jonathan et Lavi.

Pour les filles, les noms les plus populaires derrière Tamar étaient Adele, Miriam, Sara, Avigayil, Noa, Shira, Talia, Yael et Lia. Pour le secteur juif, les 10 noms les plus populaires étaient Tamar, Abigail, Adele, Noa, Shira, Talia, Yael, Sarah, Lia et Esther.

Quelque 166 450 bébés sont nés au cours de l’année, contre 176 230 l’année précédente, tandis que 42 172 Israéliens sont décédés au cours de la même période.