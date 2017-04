Le systeme anti-missile « Baguette magique » activé aujourd’hui pour faire face aux menaces du Hamas

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé la mise en place du système anti-missile « « Baguette magique » pour contrer les missiles de la Bande de Gaza, ce dimanche.

Netanyahou a déclaré lors de la réunion du cabinet ce dimanche: « Nous avons un engagement absolu envers la sécurité d’Israël et nous travaillons systématiquement pour améliorer les capacités de l’armée israélienne afin de renforcer la capacité de notre défense contre nos ennemis. »

Il a ajouté, selon le journal « Maariv » :

« Cette nouvelle est importante pour tous les citoyens israéliens, Israël a vu les réalisations du Dome de fer pour intercepter des roquettes venant de la bande de Gaza (lors de la guerre de Tsouk Etan en 2014), et le développement de ce nouveau système contre des missiles à moyenne portée ( comme les obus de mortier) a une grande importance pour la sécurité d’Israël car il fournira une protection pour les Israéliens (habitants en bordure de Gaza) « .

Il convient de mentionner que Tsahal a des systèmes défensifs comme le Dome de fer pour intercepter les missiles de longue et la » Baguette magique pour les plus petites portée, en plus du système » Arrow 3 ».

