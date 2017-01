La Syrie fait appel à l’ONU pour « punir Israël pour ses attaques terroristes »

La Syrie a envoyé deux lettres à l’ONU appelant la communauté internationale à «punir» Israël pour ses présumées frappes aériennes à la périphérie de Damas.

« Les nouveaux missiles suite aux bombardements israéliens à l’aéroport militaire de Mezze, à l’ouest de Damas fait partie d’une longue série d’attaques israéliennes depuis le début de la guerre terroriste contre notre souveraineté, l’intégrité et l’indépendance de la Syrie territoriale qui ont été prévu par les agences de renseignement israéliens, français et britanniques et leurs agents en Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et d’autres pays qui veulent imposer leur contrôle et à l’hégémonie en Syrie et dans la région ».

Le ministère des Affaires étrangères syrien a demandé dans ses lettres que les «punitions» infligées contre Israël vont empêcher ce pays de répéter de telles attaques, qu’il marque comme «terroristes».

Enfin, le ministère a indiqué que « la Syrie réitère son avertissement à Israël » pour arrêter ses attaques.

Une série d’explosions a causé de graves dommages à l’aéroport militaire de Mezzeh à la périphérie de Damas, a rapporté la télévision syrienne. Les médias officiels syriens ont rapidement blâmé les Forces de défense israéliennes responsables des attaques.

Les responsables de Jérusalem ont dit à plusieurs reprises dans le passé qu’Israël va agir pour arrêter le transfert d’armes de pointe à des groupes terroristes et plus d’une douzaine attaques intérieur de la Syrie ont été attribués à l’Etat juif.

Pour rappel, le gouvernement de Assad est responsable de la mort de plus de 290 000 syriens dans son propre pays depuis le début de la guerre civile.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

