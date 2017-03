La Syrie a signalé de nouvelles attaques d’Israël sur des positions de l’armée de Assad et du Hezbollah

Les médias d’Etat en Syrie ont rapporté un second assaut (en 24 heures) contre les positions de l’armée syrienne et du Hezbollah par la défense aérienne de Tsahal. Cette information a été publié par les médias syriens, ce dimanche soir :

» L’ Armée de l’ Air (de Tsahal) a attaqué plusieurs cibles dans le pays dont la base de l’armée syrienne dans le domaine de Kalmon et Damas. Dans un autre, les médias locaux ont rapporté une autre attaque d’Israël contre les positions communes de défense aérienne de l’armée du président syrien Bachar al – Assad et le Hezbollah dans la région de Damas.

Les résidents syriens ont déclaré dans les médias avoir entendu une forte explosion au nord de la capitale syrienne Almaz suite selon eux, à des tirs de roquettes par l’ aviation israélienne. D’autres rapports ont parlé de nuire aux systèmes syriens de défense aérienne à Damas.

Ces rapports s’ajoutent à une autre attaque israélienne hier à Kuneitra. Selon l’opposition, un drone a détruit hier une voiture circulant sur la route entre Khan Arnava et Damas dans la province de Quneitra, et l’automobiliste a été tué.

Selon les rapports syriens, « la victime » est Yasser Hussein Al-Sid, faisant partie de la sécurité de Bachar al-Assad et aussi d’une unité militaire formé et financé par l’Iran et le Hezbollah, qui vise à préparer une confrontation avec Israël.

En outre, il existe également des rapports à Kuneitra comme quoi le drone a été repéré par les forces syriennes, qui l’ont forcé à quitter l’espace aérien vers Israël.

Vendredi dernier, l’armée israélienne a confirmé que ses avions ont attaqué des cibles en territoire syrien. Selon les rapports des médias arabes, l’attaque israélienne a visé des systèmes d’armes stratégiques avancées qui étaient destinées à atteindre le Hezbollah. Il a été rapporté que l’assaut a été suivi par six avions de chasse de l’Armée de l’ Air, qui ont été découvert par les systèmes de radars syriens sur le chemin du retour en Israël.

Après la découverte, la Syrie a apparemment lancé des missiles anti-aériens de l’armée syrienne, dont l’un a été intercepté par le système Arrow 3. Le porte – parole de Tsahal a souligné qu’à aucun moment il n’y a eu un danger pour nos forces et pour les citoyens israéliens.

Gadi Eizenkot a mis en garde contre les opérations du Hezbollah au Liban, indiquant que l’organisation terroriste d’obédience chiite continuait à se procurer des armes particulièrement meurtrières et préparait une attaque d’envergure contre Israël :

« Nous continuerons à protéger les intérêts d’Israël en nous efforçant d’empêcher les transferts d’armes au Hezbollah »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes