La synagogue orthodoxe « moderne » de Brooklyn engage une femme en tant que « rabbin »

Une synagogue orthodoxe moderne à Brooklyn a embauché une femme en tant que leader spirituel.

Prospect Heights Shul, est une congrégation dans le quartier de Brooklyn du même nom, et a embauché Michal Kohane comme chef spirituel intérimaire, pour servir sous le grand rabbin Ysoscher Katz. Son titre, de rosh kehila, se traduit en français par «chef de la communauté».

Parce que la synagogue est orthodoxe, Michal Kohane ne dirigera pas les services, et n’aura pas le pouvoir de se prononcer sur les questions de la halaha (loi juive). Un communiqué de presse ce mardi à la synagogue a confirmé que Michal Kohane accueillera des événements communautaires et servira d’«enseignante et guide spirituel».

« Michal a toutes les qualités essentielles nécessaires à un leadership spirituel réussi : elle combine la connaissance de la Torah, la passion pour la Yiddishkeit et une sensibilité extrême aux autres », a déclaré Rav Katz dans le communiqué de presse, en utilisant un terme yiddish pour le judaïsme.

En mai, quatre synagogues orthodoxes aux États-Unis emploient des femmes comme rabbin. Toutes sont diplômées de la Yeshivat Maharat, un séminaire orthodoxe libéral pour les femmes, où Kohane est étudiante, et devrait être diplômée en 2020.

Depuis sa fondation en 2009, l’école a suscité la controverse. Bien que les diplômés de l’école évitent le titre de «rabbin», l’Union orthodoxe a statué que les femmes ne peuvent pas servir de rabbin et a demandé aux femmes qui servent dans de tels rôles de changer leurs titres. Le Conseil rabbinique d’Amérique s’oppose également à ce changement.

Avant d’entrer à la Yeshivat Maharat, Michal Kohane a travaillé dans divers rôles dans des organisations juives dans le nord de la Californie. En 2013, elle a été renvoyée pour servir de directrice du centre israélien de la fédération de San Francisco après avoir rédigé un essai critiquant l’accent mis par la communauté juive sur l’engagement des jeunes adultes. Parallèlement à la Yeshivat Maharat, elle poursuit un doctorat en psychologie organisationnelle.

«La combinaison de l’apprentissage juif et du travail communautaire a été au cœur de ma vie depuis très tôt», a déclaré Kohane dans le communiqué de presse. « Et je suis extrêmement honorée et enthousiaste de commencer la nouvelle année en tant que Rosh Kehila de cette synagogue ».

