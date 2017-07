Une synagogue incendiée avec les rouleaux de Thora dans la région de Benyamin

Un incendie a éclaté lundi matin, la veille de Tisha Be’Av, à la synagogue de Mevo Horon dans la région de Benjamin en Judée et Samarie. La synagogue a été brûlée avec les rouleaux de Torah qui n’ont pas pu être sauvés.

Un porte-parole de la police a déclaré que ‘dans la matinée, un incendie a éclaté dans la communauté de Mevo Horon, ce qui a entraîné de grands dommages au bâtiment (une caravane). La police, en collaboration avec les enquêteurs du département de l’incendie, a lancé une enquête sur les circonstances qui ont mené à l’incendie.

À ce stade, l’enquête se concentre sur la possibilité d’un probleme électrique, selon les enquêteurs du département de l’incendie sur les lieux.

Mati Goldstein, l’officier des opérations de l’unité internationale de ZAKA et l’un des membres de la synagogue brûlée qui vit à proximité, a déclaré à Radio Kol Hai lundi matin: ‘Mon oeil, mon œil coule avec de l’eau (Lamentations 1:16). À la veille de Tisha B’Av, dans laquelle nous pleurons le feu du Temple, nous pleurerons sept fois plus ce soir apres l’incendie de cette synagogue ‘.

Goldstein a raconté: «À 4:40 AM, ils m’ont réveillé et m’ont dit qu’il y avait un incendie dans notre synagogue. J’ai couru à l’endroit avec le plus de fidèles, j’ai essayé d’éteindre le feu avec des extincteurs, mais le feu s’est répandu trop vite. Les pompiers qui sont arrivés ont également essayé, mais, malheureusement, en vain. Nous ne pouvions rien faire. Les manuscrits de la Torah, les livres sacrés, ont tous été brûlés. Tout ce que nous devons faire, c’est examiner nos actions et nous repentir.