Symptôme Azria ? : Un jeep de Tsahal lynchée par des arabes et aucune réponse des soldats

Une jeep de la police des frontières a été attaquée dans le village de Nabi Saleh. Les forces de police des frontières ont été attaquées avec des pierres, et personne n’a répondu. Le conducteur de la jeep s’est enfermé ainsi que le soldat de l’unité Kfir, sans répliquer, car il devait attendre une autorisation de répondre, une consigne qui est arrivée avec beaucoup de retard et a permis aux soldats d’agir avec des moyens de lutte anti-émeute.

Un des soldats de l’unité Kfir s’est exprimé :

« Je suis un soldat de l’unité Kfir. Nous sommes arrivés à Nabi Saleh, et nous avons été encerclés par des Arabes et des gauchistes… pas moins de 50 Arabes se sont révoltés et ont jeté des pierres. Notre commandant de compagnie nous a interdit de tirer avec des balles en caoutchouc ou des balles réelles, bien qu’il y avait un grave danger pour la vie des civils et aussi les résidents de la région et bien sûr notre vie à nous.

Après que les résidents juifs nous ont dit que nous étions des lâches, ils se sont mis à courir après les Arabes. Le commandant de la compagnie nous a interdit d’agir et pendant tout ce temps, notre vie fut en danger. Je ne sais pas comment décrire cette humiliation, puis nous sommes retournés à la base. Les résidents juifs étaient vraiment en colère contre nous et je peux les comprendre ».

Boaz Golan, fondateur du site 0404 s’est aussi exprimé « C’est une vraie honte. Au lieu de se réveiller et répondre par des balles à ceux qui mettent en danger nos troupes, on distribue des « somnifères » aux combattants, car la principale chose est qu’ils dorment et ne font rien. Je comprends l’humiliation et la déception des combattants, mais c’est ce que veux l’armée ?

L’armée ne cesse d’être attaquée par la famille Tamimi de Nabi Saleh qui a déjà attaqué à coups de poing un soldat au mois d’août 2015 ... et qu’apprenons nous de cela aujourd’hui ? Qu’il est possible d’attaquer un soldat de Tsahal comme on le ferait sur une poupée. Dans un pays normal, un bataillon entier serait entré dans le village après un lynchage pareil. C’est juste une honte ».