Un autre suspect dans l’affaire Ghattas: le frère du terroriste qui a tué le soldat Moshé Tamam

Ce matin, la police a arrêté le frère d’un terroriste emprisonné sur des soupçons qu’il a donné des enveloppes au député arabe israélien, Bales Ghattas avec des téléphones et des documents.

Le député israélien a rencontré le terroriste Waleed Daka en prison, et il est soupçonné d’ avoir participé au transfert des téléphones cellulaires aux prisonniers de sécurité illégalement.

Un autre détenu qui vit dans la région de Tulkarem, est soupçonné d’avoir fait passer les enveloppes et téléphones portables. Le suspect, de 65 ans, sera présentée plus tard dans la journée à la Cour de l’audience de renvoi de Rishon Lezion.

Hier, la Cour a décidé de prolonger la détention pour la journée de Bales Ghattas , contrairement à la demande de la police qui a cherché à la prolonger de quatre jours.

Peu avant la détention provisoire, et son arrestation vendredi ,le député a été interrogé et les policiers lui ont demandé s’il est prêt à affronter le prisonnier et il a dit « oui ».

Le terroriste Walid Daka a été reconnu coupable d’avoir enlevé et tué le soldat Moshe Tamam en 1984 et a été condamné à l’emprisonnement à vie.

Les enquêteurs savent qu’il a organisé avec son frère le transfert des enveloppes avec les téléphones mobiles par l’intermédiaire du député arabe.

Aujourd’hui l’avocat du député arabe va demander sa libération dans des conditions restrictives, y compris en résidence surveillée.

