Le suspect derrière les menaces contre les centres Juifs révèle sa conversion à l’islam et son obsession pour Hillary Clinton

Les autorités fédérales ont arrêté vendredi John M. Thompson, ancien journaliste de St. Louis, âgé de 31 ans, concernant (au moins) huit menaces dans plusieurs institutions juives au cours du dernier mois, y compris la Ligue Anti-Diffamation (ADL) .

Thompson a travaillé comme journaliste pour The Intercept , un site d’information en ligne sur le centre-gauche lancé en 2014 par le fondateur d’eBay, Pierre Omidyar .

Le compte Twitter de Thompson est toujours actif et il est rempli de commentaires anti-Trump, ainsi que des sentiments pro-communistes.

Thompson a également tweeté une photo avec Hillary Clinton où il peut être vu à gauche de la sénatrice Clinton. Il tweeté en disant qu’il est obsédé par Hillary Clinton, depuis qu’il était « jeune et muet », mais a également réitéré dans son Twitter qu’il a voté pour Bernie Sanders.

Thompson aurait «envoyé un e-mail au bureau de Midtown à Manhattan le 21 février, indiquant que son ancienne copine était« derrière les menaces de bombes contre les juifs ». Elle vit à New York et fait de nouvelles menaces de bombes . Le lendemain, l’ADL a reçu un appel téléphonique affirmant que du matériel explosif avait été placé dans le bâtiment », a déclaré l’ADL.

Le commissaire de police de la ville de New York, James O’Neill, a déclaré que «le défendeur a causé des ravages, dépensant des centaines d’heures de ressources policières pour répondre et enquêter sur ces menaces. Nous continuerons à poursuivre ceux qui entretiennent la peur, faisant de fausses allégations sur les crimes graves. »

Thompson a été accusé de faire des menaces le mois dernier contre les bureaux de la Ligue anti-diffamation à New York, un musée d’histoire juif à New York, ainsi que des centres communautaires juifs et des écoles juives à New York, Michigan, Dallas et San Diego . L’enquête est en cours.