Une survivante de la Shoah de 96 ans remporte le Prix Israël, la plus haute distinction d’Israël

Agnés Keleti a obtenu la plus haute distinction d’Israël, le Prix d’Israël, pour sa carrière de gymnaste olympique au monde.

Keleti, est une rescapée des camps, elle est née en Hongrie, a fait son aliya en Israël en 1957. Elle et sa mère et sa sœur ont survécu à la guerre, avec l’aide du diplomate suédois Raoul Wallenberg, bien que son père et le reste de sa famille aient été assassinés dans le camp de concentration d’Auschwitz.

Elle est la fondatrice de la gymnastique en Israël et a passé un demi-siècle à guider les jeunes concurrents dans le sport. Keleti détient le plus de médailles olympiques d’or dans l’Etat d’Israël.