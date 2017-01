Superbe vidéo du Maire de Jérusalem pour soutenir l’entrée de Trump à la Maison Blanche

Le maire de Jérusalem, Nir Barkat a débuté une campagne nationale ce jeudi pour soutenir l’arrivée du président Donald Trump intitulé « Israel Welcomes Trump » ».

En début de vidéo il dénonce l’attitude trompeuse de Barak Obama pendant tout son mandat et ses differentes interventions contre la politique israélienne et termine avec l’arrivée de Trump et une image de Jérusalem en rappel à la future amabassade des Etats Unis dans la capitale du pays.

