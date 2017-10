La sulfureuse mannequin pour les entreprises d’armes aux Etats Unis est une soldate de Tsahal

En ce qui concerne les femmes qui posent avec des armes à feu, les États-Unis sont complètement sous le charme. Les modèles Lithe peuvent être trouvés exhibant des armes à des expositions d’armes à feu, dans des magazines de fusil et sur des pages consacrées aux médias sociaux .

Orin Julie peut ressembler à cet autre « lapin de pistolet », comme ces modèles sont parfois appelés, mais elle est l’arme secrète de l’industrie. Elle est une ancienne soldate de combat israélienne qui est formé de décharger les armes avec lesquelles elle pose en photo.

« Je ne reste pas en maillot de bain », a-t-elle déclaré dans une interview au bureau de son agence de mannequins de Tel-Aviv. « Je sais comment tenir des fusils, comment tirer, comment faire des trucs de combat – et les Américains apprécient. »

Les antécédents militaires de Julie l’ont aidée à se démarquer en tant que modèle d’armes et à gagner une suite de légions d’amateurs américains d’armes à feu. Mais la réception de sa modélisation démontre également les grandes différences entre la culture des armes à feu des États-Unis et son Israël natal.

À la maison, beaucoup la voient comme une femme qui a servi dans une unité de combat, comme une incarnation de l’autonomisation des femmes. Pour ses fans aux États-Unis, elle symbolise le mélange très américain de droits constitutionnels, de possession d’armes à feu et une culture dans laquelle «sexy» peut désigner à la fois une belle jeune femme avec l’arme d’assaut qu’elle berce.

Deux ans après sa carrière, Julie, 23 ans, a travaillé pour une demi-douzaine d’entreprises israéliennes et américaines qui vendent des armes à feu et des produits connexes. L’année dernière, elle a représenté Gilboa Rifles d’Israël à la plus grande exposition d’armes à feu au monde à Las Vegas.

Une vidéo sur elle par le radiodiffuseur public Kan d’Israël a été vue par plus de 800 000 personnes depuis qu’elle a été postée sur Facebook plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, le compte Instagram de Julie a attiré 145 000 adeptes, dont beaucoup aiment des photos d’elle en rouge à lèvres et des top portant les dernieres armes de poing aux fusils d’assaut massifs.

Julie a dit que son amour pour les armes à feu et sa carrière de mannequin les ont sorties de son éducation sioniste. Elle a grandi dans la ville israélienne de Kiryat-Ono et s’est souvenue être une «fille très gâtée». Mais au lycée, alors qu’elle commençait à penser à son service militaire obligatoire, Julie a tranquillement décidé de devenir soldat de combat.

« Personne ne pensait que je pouvais le faire », dit-elle. « Mais j’aime vraiment Israël, et je voulais montrer que je pourrais faire plus et être plus. »

L’armée a d’abord mis Julie au combat, malgré son asthme, mais avec le soutien d’une puissante femme commandant, elle a réussi à commencer sa deuxième année de service dans la nouvelle brigade de recherche et de sauvetage mixte des forces de défense israéliennes . Elle a dit qu’elle était la première femme à servir comme sergent des communications pour un commandant de brigade.

En 2015, à la fin de ses trois années de service, les photos que Julie a postées sur Instagram en formation ont attiré l’attention du détaillant d’équipement militaire israélien Zahal, qui a mené à des contrats avec des fabricants locaux d’armes à feu. Elle a également conçu pour Ideal Conceal, une start-up américaine qui espère commercialiser des armes de poing de taille cellulaire pour les femmes avec le slogan «Porter avec confiance, dissimuler dans le style».

Julie embrasse publiquement son identité israélienne et son expérience de combat. Sur Instagram, elle publie des photos de son temps passé dans l’armée, écrit en hébreu et souhaite à ses partisans « Shabbat Shalom ». A en juger par la réponse sur son compte Instagram, cela fonctionne pour ses fans.

Des commentaires hébreux et anglais comme «J’adore les filles israéliennes» et «ok je suis prêt à rejoindre l’IDF» sont courants. Cependant, ceux qui l’appellent un « tueur de bébé » ou qui attaquent d’une autre manière Israël.

Alors que les dévots de Julie peuvent s’accorder sur le fait que sa nationalité et son expérience de combat sont sexy, les manières dont les Israéliens et les Américains lui répondent sont autrement distinctes.

En général, les Israéliens accordent peu d’attention aux armes avec lesquelles Julie pose. Après tout, la plupart d’entre eux manipulent des armes dans l’armée et sont interdits de les posséder par les lois strictes de leur pays. L’idée même d’un modèle d’armes est étrangère ici; Julie a dit qu’elle est la première.

Le service de combat de Julie en tant que femme est plus important pour les Israéliens. La promotion des combattantes par l’armée a suscité la controverse, et Julie a dit que les hommes, y compris ses anciens commandants, lui envoient des messages de soutien et que les femmes l’arrêtent dans la rue pour la remercier.

« Les filles disent que je les ai inspirées à aller en position de combat ou simplement à faire ce qu’elles aiment », a-t-elle dit.

Quant à ses fans américains, beaucoup répondent avec enthousiasme aux armes que Julie aide à vendre dans un pays où le taux d’armement est le plus élevé au monde. Ses followers Instagram aux États-Unis, qu’elle a qualifié de «folles d’armes à feu», font souvent des commentaires sur les modèles d’armes qu’elle utilise.

En août dernier, elle a posté une photo d’elle-même tenant une mitrailleuse M60 presque aussi grosse qu’elle. Les commentaires des Américains ont inclus, « j’adore cette arme. J’étais un mitrailleur M60 pendant trois ans « ; « Mitrailleuse M60 … !!! Nam souvenirs! « ; et « Guerre au vietnam, m60 7,62 mm nato ».

Julie, parlant à JTA quelques jours après qu’un homme armé ait tué 58 personnes lors d’un festival de musique en plein air à Las Vegas, a refusé de parler officiellement de ses opinions sur les lois américaines sur les armes à feu ou de la modélisation pour les entreprises du pays. Elle a dit seulement qu’elle croit au droit à l’autodéfense, mais est attristé chaque fois qu’elle entend parler d’une victime innocente de la violence armée américaine.

« Je suis vraiment désolée de ce qui s’est passé à Vegas », dit-elle. « J’espère que le gouvernement va trouver un moyen de s’en occuper. »

En fin de compte, Julie a dit qu’elle s’inquiète peu de la façon dont elle est perçue. La modélisation des armes à feu consiste à utiliser ses talents pour réaliser ses ambitions, a-t-elle dit, notamment en complétant son diplôme en entraînement personnel et en lançant une carrière d’actrice à succès.

« J’ai été béni avec certaines compétences, et je veux être la meilleure version de moi-même, » dit-elle. « J’aime l’adrénaline et tenir une arme à feu. Cela me fait me sentir puissant et en contrôle. »