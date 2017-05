« Suivre vos enfants » grâce à un bracelet intelligent de fabrication israélienne .

Israël Barkid a lancé un bracelet intelligent qui permet aux parents de surveiller ses enfants et les suivre là où ils se trouvent. Le bracelet est porté par l’enfant et une application installée dans le téléphone portable de l’adulte surveille l’enfant. Le produit Barkid n’est pas basé sur le GPS, et émet donc des rayonnements négligeables.

Barkid est un système intelligent et innovant composé d’une application disponible sur les magasins d’applications et un bracelet chic et à la mode spécialement conçu pour les enfants, qui interface avec l’application.

Notre système unique vous avertit chaque fois que votre enfant quitte votre voisinage, en utilisant la plage de distance définie dans l’application.

(Allant de 5 à 45 mètres \ 150 pi).

Si l’enfant est loin de vous et dépasse la plage de distance pris en charge par l’application,

vous recevez une alerte, et vous serez en mesure d’utiliser le bouton SOS pour signaler votre enfant disparu.

D’autres en utilisant Barkid seront en mesure de vous contacter si votre enfant va dans leur région. Voici comment vous pouvez empêcher votre enfant d’être laissé dans la voiture, en covoiturage, dans le centre commercial, ou lors d’événements publics. Il fonctionne même si votre enfant quitte la maternelle à l’insu des enseignants.

https://itunes.apple.com/us/app/barkid/id1030739002?l=iw&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=barkid.info.pack

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr