Le ministère suisse des Affaires étrangères a annoncé qu’il avait suspendu des fonds et un soutien à l’ONG Palestinienne basée à Ramallah, selon le Secrétariat du droit international humanitaire parce que l’organisation n’a pas tenté de réduire les liens avec le terrorisme, selon un Rapport du journal SonntagsZeitung.

Le professeur Gerald Steinberg, président de l’ONG-Monitor de Jérusalem, a déclaré à The Jerusalem Post, ce lundi : ‘Il s’agit d’une première étape importante dans la responsabilité du financement des ONG par le ministère suisse des Affaires étrangères et reflète la législation récente sur cette question.

En supprimant le paiement à WATC [Comité Technique des Femmes], les Suisses suivent des démarches similaires au Danemark et la Hollande. L’ONG palestinienne radicale est l’une des nombreuses financées par ces pays par le biais du Secrétariat des Droits de l’Homme basé à Ramallah, avec un budget annuel de 4 million de dollars.’

Le Secrétariat international du droit humanitaire des droits de l’homme fournit des fonds à la WATC, qui a nommé un centre de jeunesse d’après un terroriste palestinien. Les critiques du Secrétariat du droit international humanitaire des droits de l’homme disent que cela glorifie le terrorisme palestinien.

L’ONG palestinienne reçoit également des fonds du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède. Le ministère suisse des Affaires étrangères (EDA) a déclaré que son enquête interne a montré que l’EDA n’a pas entamé directement l’argent dans le projet WATC. Le paiement de 36 000 $ pour l’ONG palestinienne a été suspendu et une décision définitive concernant un paiement continu sera émise. Une date pour la décision n’a pas été citée dans les rapports des médias suisses. La Suisse, qui a accueilli les fonctionnaires du Hamas au fil des années, n’est pas membre de l’UE et a refusé de proscrire le Hezbollah et le Hamas en tant qu’organismes terroristes.