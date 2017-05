Stratégie d’Abbas lors de sa rencontre avec Trump: « La limite des frontières d’abord, et le reste on verra plus tard ! »

Le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump H.R. McMaster s’est exprimé à l’auditoire , hier lors de la célébration de la fête de l’indépendance d’Israël à Washington concernant la prochaine rencontre entre Abbas et Trump .

McMaster parlera au Président de l’AP, Mahmoud Abbas, avant la réunion entre les deux hommes à la maison blanche. Il a dit que l’approche de Trump avec la politique étrangère est non conventionnel, suggérant que « le Président n’est pas un homme très patient. Certaines personnes l’ont décrit comme un perturbateur. Ils ont raison. Et c’est bien, parce que nous ne pouvons plus nous investir dans des politiques qui ne font pas progresser les intérêts et les valeurs des Etats-Unis et nos alliés. »

Trump a déclaré à Reuters la semaine dernière : « Il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas de paix entre Israël et les Palestiniens , même si il a été confirmé que le rôle du président palestinien comme perturbateur, principalement en raison de son mépris depuis un siècle et demi d’histoire du Moyen Orient.

Abbas, pour sa part, a visité les palais du Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdullah II de Jordanie, afin de coordonner les positions avant sa rencontre mercredi à Washington. À la mi-avril, il a dit à un journal japonais que les deux pays sont « intervenants dans tout processus de paix et que l’Egypte partage sa frontière avec Gaza et la Jordanie qui borde la rive occidentale. En outre, la Jordanie a joué un rôle historique dans les lieux saints de Jérusalem, notre capitale. Ils ont tout les deux signés des traités de paix avec Israël, et les palestiniens travaillent en collaboration, dans le partage de l’information et discutent des options et des initiatives internationales. »

Abbas a dit : « avant de parler de n’importe quel processus de paix, il faut créer les conditions propices de la paix à venir. Cela ne sera pas possible autant que les entreprises visées colonial d’Israël continue, ce qui signifie que le vol quotidien des ressources naturelles, imposer des obstacles à notre libre circulation au sein de notre propre pays et avec le reste du monde, ainsi qu’avec Israël, la puissance occupante, qui viole ses propres obligations en vertu du droit international et a signé des accords. »

En un mot, il s’agit de la stratégie d’Abbas comme de futurs débats autour de la légitimité des implantations de peuplement israéliens. La question cruciale à trancher est la géographie, puis tous les autres problèmes car le droit au retour des arabes au nouvel État palestinien ; u la reconnaissance d’Israël comme un État juif , la démilitarisation de l’État et le statut de Jérusalem sont intrinsèquement secondaires

C’est une approche intelligente, obligeant Israël, pour l’essentiel, à signer sur les frontières d’un nouvel État palestinien, avant de s’asseoir pour discuter des détails plus « trivial ». C’est une stratégie qui a été essayée de nombreuses fois .

Abbas réussira-t-il à convaincre Trump que ce serait la meilleure approche même si « l’homme d’affaires » a un accord fructueux ?

Abbas va pousser le principe des frontières en premier lieu est aussi fort qu’il le peut au Président Trump :

« Nous ne pensons pas qu’il y a une alternative à la solution de deux États à la frontière de 1967, » a dit Abbas , faisant valoir que la solution d’un-État désigne nécessairement un Etat d’apartheid …

“[…] Vous voulez parler d’un état ? » Répondant « nous allons parler de démocratie à part entière avec des droits égaux. OK, vous pensez qu’Israël ne sera jamais un partenaire pour l’égalité avec les Palestiniens ? Je ne pense pas ainsi, leur vision n’est pas à ce sujet. Ce qui nous préoccupe, c’est d’avoir une solution à deux États, d’avoir un accord sur le statut final sur toutes les questions basées sur le droit international. »

Oraib Rantawi, directeur du Centre Al-Qods pour les études politiques à Amman, a déclaré à Arab News qu’il espérait un accord avec l’Administration sur ce qui suit : « les frontières de 1967, Jérusalem-est dans le cadre des territoires occupés, geler les négociations sérieuses d’un règlement une chronologie déclarée et une référence claire à la [paix] lors de pourparlers. »

Ziad Khalil Abu Zayyad, chef du département des Relations internationales du Fatah, a dit « le Président Trump devra préciser s’il appuie une vraie solution qui mettra fin à l’occupation »

