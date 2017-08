Ces stars portent l’étoile de David aux MTV Music Awards « depuis que les nazis sont devenus une nouvelle réalité ».

À quelle fréquence voyez-vous des médaillons portés par des stars de la pop comme l’étoile de David sur une grande scène ?

Deux stars ont décidé de les porter, bien que pour des raisons différentes, lors des MTV Video Music Awards ce dimanche soir.

Trivia: Jewish star ordered from Amazon the minute Nazis became a fucking mainstream thing again pic.twitter.com/71rnEUE8ZC — Lena Dunham (@lenadunham) 28 août 2017

Jack Antonoff, le nouveau producteur « it » de la musique pop qui est aussi le petit ami de Lena Dunham, le chef du groupe Bleachers, ancien guitariste du groupe Fun portait l’étoile juive.

Antonoff, qui est devenu un collaborateur pour Taylor Swift et Lorde, a porté une étoile de David lors d’un concert il y a un peu plus d’une semaine en Californie. Il a joué pendant le pré-spectacle de VMA et a présenté Lorde plus tard dans la nuit. Il a également accepté le prix de la meilleure collaboration au nom de Swift et Zayn Malik, l’ancien membre de One Direction, en tant que co-scénariste pour leur chanson « I Do not Wanna Live Forever ».

Dunham a déclaré sur Twitter que Antonoff portait l’étoile de David en public depuis que les nazis sont devenus une «nouvelle réalité».

Beaucoup ont pensé que le moment le plus drôle de l’émission est venu lorsque la caméra a attrapé Antonoff en train de manger une banane dans le public.

Pendant ce temps, Nev Schulman, vedette de « Catfish » de MTV, portait une étoile de David jaune sur sa veste pour protester contre la haine exposée lors du rassemblement de la suprématie blanche à Charlottesville, en Virginie, plus tôt ce mois-ci.

Billy Joel a fait la manchette pour porter une étoile jaune identique, une illusion aux étoiles que les juifs ont été obligés de porter sous les nazis, alors qu’ils se produisaient à New York la semaine dernière.

«Depuis l’affichage incroyable de l’antisémitisme et aussi de la suprématie blanche à Charlottesville, il y a eu une augmentation alarmante de l’antisémitisme à travers le pays au cours des dernières semaines», a déclaré Schulman au New York Post .