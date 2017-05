Le Spinner bientôt interdit en Israël ?

Après que l’Institut de la protection des consommateurs aux États-Unis a exhorté les parents d’empêcher leurs enfants de jouer avec les Spinners, l’Institut en Israël examine également les normes israéliennes d’aptitude.

L’Institut a annoncé qu’il examinerait si le jouet peut entraîner divers dangers tels que la suffocation, le contact avec des matières toxiques, des angles vifs et plus encore.

A l’origine ce jouet a été fabriqué pour les enfants atteints de TDAH. Si le moindre danger est confirmé, tous les magasins en Israël n’auront plus l’autorisation de vendre de Spinner.

L’Autorité de protection des consommateurs aux Etats Unis enquête sur plusieurs cas d’accidents au Texas et dans l’Oregon « selon l’American National Standards Institute : « Nous demandons aux parents de ne pas donner ces jouets aux enfants en bas âge, car ils peuvent s’étouffer avec les petites pièces, et mettre en garde les enfants plus âgés de ne pas mettre le jouet dans leur bouche. »

Les autorités irlandaises ont franchi une étape supplémentaire avec un avertissement, et recueilli plus de 200 spinners saisis par les douanes dans le pays en raison de la sécurité. Israël a également relevé plusieurs incidents de personnes blessées dont un garçon de 13 ans, à Rishon Le Zion, qui a été blessé quand il a coincé un anneau de ce jouet autour de son doigt.

Il n’a pas pu l’enlever et après un certain temps, le doigt a gonflé et il est devenu bleu. Il a été emmené à l’hôpital « Assaf Harofeh », où les médecins ont réussi à couper l’anneau. Le garçon est resté hospitalisé et il en est sorti le lendemain.

