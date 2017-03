Les spéculateurs étrangers parient sur le « shekel », la monnaie d’Israël

Les résidents étrangers ont acheté 4.500 millions de shekels depuis le début de l’année, a déclaré le président de la Banque d’Israël, le Dr Karnit Flug, au cours d’une discussion d’intervention de la banque centrale au sein du Comité des finances de la Knesset (Parlement).

Le directeur du département du Marketing de la Banque d’Israël, Andrew Abir, estime qu’une part importante de ce montant fait partie des investissements spéculatifs à court terme.

« La raison est en partie l’attrait de l’économie israélienne, et en partie le désir de gains à court terme », a déclaré Flug.

Le titre de la Banque centrale a noté que de nombreux autres pays en dehors d’Israël, y compris le Danemark et la Suisse, ont récemment pris des mesures pour défendre leur monnaie contre une appréciation excessive.

Flug a présenté des données démontrant que le taux de change réel du shekel, par rapport aux monnaies des partenaires commerciaux d’Israël, est au point le plus bas depuis une décennie.

Depuis le début de l’année, le shekel s’est renforcé de 7 % par rapport au dollar, 8 % par rapport à l’euro, et plus de 20 % par rapport à la livre sterling. Le shekel s’est également renforcé contre toutes les autres devises, sauf par rapport au rand sud-africain et au réal brésilien.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes