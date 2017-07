Le spectacle de Michel Boujenah boycotté en Tunisie car « trop sioniste »

Il semble que l’humoriste Juif, Michel Boujenah ne soit plus la bienvenue en Tunisie. En effet, la centrale syndicale tunisienne UGTT, qui pour rappel a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2015 soutient aussi que le Hezbollah n’est pas une organisation terroriste. Aujourd’hui ils réclament la suspension de son spectacle à Carthage en adressant une lettre au ministère tunisien des affaires culturelles .

« Cet appel n’est pas basé sur sa religion, mais sur ses positions qui soutiennent le sionisme et l’assassin Ariel Sharon. Cet artiste a même organisé des manifestations pour soutenir les politiques de l’entité sioniste » selon le communiqué l’organisation syndicale.

Le directeur du festival de Carthage ne semble pas partager cet avis et il est déjà la cible des plus extrémistes qui dénoncent son « manque de respect des positions des tunisiens et leurs sentiments ».

Fort heureusement, l’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM) a condamné une telle demande :

« L’appel à boycotter le spectacle de Boujenah, sous prétexte de lutte contre le sionisme, n’est rien de plus qu’un acte anti-juif quand on sait qu’il s’agit d’un Tunisien qui a toujours crié haut et fort son attachement au pays », selon Yamina Thabet, présidente de l’ATSM.

