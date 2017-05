Des spécialistes israéliens interviennent pour aider les victimes de traumas de Manchester

Lorsque Salman Abedi a explosé lors d’un concert de la chanteuse pop Ariana Grande à Manchester, en Angleterre, le 22 mai, tuant 22 et blessant gravement plus de 100, Rabbi Dov Benyaacov-Kurtzman savait qu’il devait agir immédiatement.

Benyaacov-Kurtzman, originaire de Glasgow, en Ecosse, a vécu la plus grande partie de sa vie à Jérusalem, mais il est retourné en Grande-Bretagne en 2016 afin de créer le programme national de réponse, de résilience et de traitement au stress et aux traumatismes du Royaume-Uni. Le réseau de centres de traumatologie dont il était chargé de créer n’était pas encore prêt à lancer, mais l’attaque a obligé le groupe à se mobiliser tout de suite, dit-il.

« Je ne dirais pas que nous étions prêts à commencer à travailler, mais une fois que l’attaque s’est produite, nous ne pouvions évidemment attendre que nous étions complètement prêts », a déclaré Benyaacov-Kurtzman.

«Nous avons immédiatement érigé un centre de traumatismes pour faire face à la population de la ville qui était après une attaque de terrorisme et, vendredi matin, nous avions réussi à ouvrir une installation mobile et à faire don d’une vitrine dans le centre de Manchester pour servir de «Ground Zero» pour nos efforts.

Le côté professionnel de l’effort est coordonné sur le terrain par le Prof. Yori Gidron, de l’Université française de Lille, originaire d’Israël qui a participé à des équipes internationales de secours et de secours au Japon, au Népal, en Haïti et en Israël.

Gidron a voyagé de la France à l’Angleterre immédiatement après l’attaque de Manchester à la fois pour fournir un traitement et former des professionnels locaux de la santé mentale dans les soins traumatologiques.

En outre, plusieurs spécialistes des traumatismes israéliens ont rejoint Gidron ces derniers jours. À ce jour, 90 professionnels anglais de la santé mentale ont suivi une formation auprès du personnel israélien.

Gidron sera joint à Manchester par le Dr Moshe Farchi, responsable des études sur le stress, le traumatisme et la résilience au collège Tel Hai, dans le nord d’Israël. Farchi a développé une approche unique du traumatisme psychologique qui est utilisé par l’équipe bénévole. Son approche appelle à rétablir un sentiment de réalité pour les personnes qui ont subi un incident traumatisant très rapidement après l’incident.

« Des attaques comme celle de Manchester brisent souvent le sens de la réalité d’une personne et laissent son sentiment impuissant », a déclaré Adam Leighton, le président israélien de «Heads Up», une ONG britannique qui soutient l’effort.

« Donc, notre approche de base consiste à amener la personne à prendre le contrôle de lui-même très rapidement. Il peut être quelque chose d’aussi simple que de les faire marcher facilement au magasin par eux-mêmes. Puis, une fois qu’ils ont accompli cela, ils peuvent passer à faire plus de choses. C’est l’un des éléments les plus importants pour empêcher le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) de se mettre en place « , a déclaré M. Leighton.

Leighton a déclaré que l’approche du Dr Farchi représente un changement de mentalité des approches «traditionnelles» de la santé mentale pour traiter les traumatismes émotionnels. Alors que les approches traditionnelles pourraient être apaisantes et favorables, il a déclaré que Farchi souligne la nécessité de maintenir l’expérience «en vie» afin de permettre à la victime de l’aborder alors que la question est encore «en direct».

Farchi décrit six principes «C» pour traiter les traumatismes psychologiques: la communication, le défi, le contrôle, l’engagement, la continuité, tous issus d’une caractéristique centrale des capacités cognitives.

En outre, Farchi propose une série de questions de base conçues pour maintenir le patient « dans le moment » suffisamment long pour commencer un traitement psychologique efficace. Ceux-ci incluent: Quel est cet endroit? Qu’est-il arrivé? Quel est le calendrier? Quel est le plan pour vous ici? Quand allez-vous rentrer chez vous? Que voulez-vous faire d’abord?

« Malheureusement, les Israéliens ont une longue histoire pour traiter des incidents à fort traumatisme et, pour cette raison, nous croyons qu’ils ont développé les traitements les plus efficaces disponibles dans ce domaine », a déclaré Benyaacov-Kurtzman.

