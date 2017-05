Source du renseignement israélien:  » Nous devons réévaluer les informations que nous partageons avec les États-Unis »

«Nous ne pouvons pas remettre nos bijoux de la Couronne», a déclaré un fonctionnaire après des allégations selon lesquelles le président américain a transmis des informations israéliennes sensibles à la Russie.

L’intelligence israélienne réévalue les informations qu’ils choisissent de partager avec le «meilleur allié» du pays, les États-Unis, selon un rapport du mercredi dans le quotidien hébreu Yedioth Ahronoth.

Cette décision fait suite après l’événement de ce lundi de Washington, révélant que le président américain Donald Trump avait divulgué des informations hautement classées aux responsables russes à la Maison-Blanche la semaine dernière.

Le pays fournissant l’intelligence aux États-Unis a été identifié dans un article de The Jerusalem Post uniquement comme «un allié qui a eu accès au fonctionnement interne de l’État islamique».

Les sources ont déclaré au New York Times mardi qu’Israël était ce pays. La source de Yedioth a estimé que les informations «très sensibles» divulguées par Trump au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son ambassadeur des États-Unis, Sergey Kislyak, ont été remis récemment lors de plusieurs réunions avec des responsables américains sur la situation en Syrie.

Les responsables du renseignement spéculent que Trump a présenté cette information comme une réprimande aux Russes.

À la suite de l’information divulguée par Trump, la vie d’un espion israélien est à risque, selon un rapport d’information de ce mardi sur ABC News. On dit que l’espion a divulgué le plan de l’État islamique pour faire sauter un avion de passagers vers les États-Unis en cachant une bombe dans un ordinateur portable, a déclaré la station en citant des fonctionnaires américains actuels et anciens.

Les États-Unis interdisent déjà 10 aéroports principalement du Moyen-Orient de permettre aux ordinateurs portables à bord des vols aux États-Unis. Les responsables américains et européens ont été réunis mercredi pour discuter des avions visant à élargir l’interdiction d’inclure des avions d’Europe. Ils ont ajouté que l’intelligence fournie par l’espion était tellement sensible qu’elle n’était partagé qu’avec les États-Unis et était conditionné à la source comme secrète.

Trump a reconnu dans une série de tweets qu’il a transmis l’information à la Russie. » et j’ai le droit absolu de le faire, les faits relatifs au terrorisme et à la sécurité des vols aériens et pour des raisons humanitaires. De plus je veux que la Russie intensifie grandement sa lutte contre ISIS et le terrorisme « .

« Israël a confiance en notre intelligence – partageant les relations avec les États-Unis et attend avec impatience d’approfondir cette relation dans les années à venir sous le président Trump « , a déclaré Dermer.

BuzzFeed a cité ce qu’il a décrit comme deux agents du renseignement israéliens non identifiés disant que l’incident représentait les «pires craintes» pour Israël si elles sont confirmées. « Nous avons un arrangement avec l’Amérique qui est unique au monde par le partage du renseignement. Nous n’avons pas cette relation avec un autre pays « , a déclaré un agent. « Il existe une compréhension spéciale de la coopération en matière de sécurité entre nos pays », a-t-il déclaré. « Savoir que cette intelligence est partagée avec d’autres, sans notre connaissance préalable? C’est pour nous, nos pires craintes qui ont été confirmées. »

Un rapport plus tôt a annoncé un tel incident ainsi que les préoccupations croissantes au sein du service de renseignement concernant le nouveau président américain. En janvier, Yedioth a révélé que des agents de renseignement américains ont averti leurs homologues israéliens que les liens de Trump avec la Russie pourraient constituer une menace pour la sécurité et ont décrit une réunion entre des agents de renseignement américains et israéliens dans lesquels les Américains ont indiqué en Israël qu’ils devaient être prudents dans le partage d’informations avec Trump et la Maison Blanche.

L’article a rapporté que les Américains avaient évalué que la Russie avait une sorte d’influence sur Trump, mais n’a pas précisé plus de détails.

PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit pour Jérusalem à un point relais : sud.israel@yahoo.fr