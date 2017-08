Sondage: Le Likoud toujours en tête suivi du parti Yesh Atid !

Une nouvelle enquête menée pour Makor Rishon par l’Institut Ma’agar Mohot dirigé par le professeur Yitzhak Katz montre que, malgré les enquêtes policières et le fiasco des détecteurs de métaux du Mont du Temple, le Premier ministre Netanyahu peut rester calme quant à l’avenir électoral de son parti du Likoud. Selon le sondage, si les élections nationales en Israël avaient lieu aujourd’hui, le Likoud conserverait ses 30 sièges à la Knesset.

Le deuxième plus grand parti, selon le sondage, serait Yesh Atid de Yair Lapid, qui gagnerait 20 places, contre 11 sièges dans la Knesset actuelle.

Trois semaines et demi après la victoire d’Avi Gabbay dans les primaires du parti Avoda, le parti ne gagnerait que 16 places à la Knesset, avec 8 moins à la Knesset actuelle. Ce score est en fait plus élevé que ce que les sondages précédents prévoyaient et les chiffres étaient de 14 sièges si Amir Peretz avait gagné la présidence du parti et 15 pour Gabai.

La Liste Arabe Conjointe conserverait son pouvoir avec 13 sièges, suivie par Habayit Hayehudi qui passerait de 8 à 12 sièges.

Kulanu de Moshe Kahlon perdrait un siège pour passer de 10 à 9, et Yisrael Beiteinu, dirigé par le ministre de la Défense Avigdor Liberman, perdrait également un siège, de 6 à 5 ans.

Meretz conserverait ses 5 sièges dans la Knesset actuelle.

Parmi les partis Haredi, le judaïsme de la Torah uni maintiendrait leurs 6 sièges à la Knesset. Cependant, Shas, en raison de la popularité de son leader Aryeh Deri, devrait tomber de 7 à 4 sièges, ce qui le place sur la marge précaire du seuil, soit environ 3,5 sièges. Ce qui ferait disparaître le parti Shas de la carte politique et pourrait conduire à une réunion avec le président expulsé du parti, Eli Yishai, qui, lors des dernières élections, a manqué le seuil par une petite marge.