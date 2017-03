Sondage: Lapid est en tête, mais il formera une coalition avec Netanyahou

Un nouveau sondage réalisé la semaine dernière par l’Institut de recherche sur l’opinion publique « Midgam » sous la direction de Mina Tzemach, confirme la tendance de la popularité du parti « Yesh Atid » et la baisse du Likoud.

Selon les résultats publiés ce mercredi sur 103FM radio, Yair Lapid peut compter sur 26 sièges à la Knesset, le Likoud avance de deux sièges (24).

Quand à Habait Hayehoudi , il gagne 6 sièges , de 8 à 13 sièges et NDI de 6 à 7 sièges.

Dans le camp de gauche , le « camp sioniste » tombe de 24 à 11 sièges à la Knesset, et Meretz perd 4 sièges apparemment en faveur de « Yesh Atid ».

Le parti Koulenou, de Moshe Kahlon passe de 6 mandats, au lieu des 10 actuellement après des promesses non tenues de réduire le coût de la vie.

Les résultats globaux de l’enquête se répéte , à l’exception de l’hypothétique nouveau parti de Moshe Yaalon qui ​​cette fois vacille sur le seuil électoral de 4 mandats, au lieu du 10 .

En dépit de la position de leader dans le parti Lapid, il est peu probable de pouvoir former une coalition de centre-gauche, même si elle a été rejointe par le parti « Koulenou » et NDI. Cela ne serait possible que dans le cas d’entrer dans une coalition avec les partis arabes comme la « Liste unique » , ce qui est peu probable pour les partis centristes.

En même temps, le Likoud serait en mesure de former un gouvernement avec les mêmes parties, que nous voyons aujourd’hui.

Il y a eu une situation similaire lors des élections à la Knesset en 2009, lorsque le Likoud avec « Kadima », a formé le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Ainsi, les élections, dont on parle depuis ces derniers jours en raison de la crise autour de la télévision serait un gaspillage d’argent et de pouvoir social et ne ferait bénéficier que l’entreprise de relations publiques.

