La solution pour mettre fin à la crise de l’électricité à Gaza selon les organisations des droits de l’homme : « Gratuité de l’électricité par Israel » 

Les organisations des «droits de l’homme» ont créé une nouvelle règle qui s’applique uniquement à Israël concernant la crise de l’électricité à Gaza suite aux divergences entre le Fatah et le Hamas:

Israël doit fournir de l’électricité gratuite à ses ennemis.

B’Tselem : « Les actions injustifiées de l’AP envers les résidents de Gaza ne signifient pas que Israël peut se soustraire à sa destinée ». En d’autres termes, si l’AP refuse de payer l’électricité, Israël doit supporter les coûts.

Gisha dit la même chose: « Même si l’AP lui demande de le faire (ne pas envoyer l’électricité à Gaza), Israël a la possibilité de changer cette décision et serait complice et responsable de la certaine dévastation qui se produirait dans la bande de Gaza en raison d’une nouvelle interruption de l’approvisionnement ».

Et Human Rights Watch ajoute : «Israël a des responsabilités légales envers les civils sur le territoire … Le droit international et la décence fondamentale exige qu’ Israël ne réduise plus l’approvisionnement en électricité de Gaza. »