La solution israélienne pour ceux qui s’endorment au bureau !

Vous sentez-vous parfois somnolent au travail?

Vous cherchez peut être des coins tranquilles pour faire une sieste ?

Suite à cette nouvelle conception israélienne, cet accessoire pour votre bureau vous permettra de travailler et dormir dans un confort maximum ….

Le nom de l’accessoire “For the Rest”, a été créé par le designer industriel et architecte Israélien Assaf Sharon Liverant, de la célèbre firme de design Joynout, basé à Tel Aviv.

Comment ça marche?

La conception vous permet de ne pas vous séparer de votre espace de travail et de vos collègues, et transforme cette zone pour vous permettre de reposer votre tête et faire une sieste. Il suffit de plier la partition et poser votre tête sur le côté rembourré du support.

Toujours sur le thème du sommeil, Joynout lance maintenant « Daydream », un siège minimaliste et multifonctionnel au « Salone del Mobile » à Milan cette année.

Le siège sculpté, inspiré par le lemniscate (symbole de l’ infini) permet des façons nouvelles et inattendues de s’asseoir, se détendre et d’ interagir. Le siège peut se reposer dans une position inclinée, qui est destiné à promouvoir, un état méditatif détendu.

Fabriqué en Italie avec des matériaux de haute qualité et durable, Daydream est destiné pour le public et les espaces privés et peut accueillir jusqu’à à deux personnes à la fois. La compagnie dit qu’il sera disponible en 10 couleurs différentes.