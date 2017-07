Solidarité Musulmane ? Les terroristes ont choisi de tuer leur frères : des policiers druzes !

Deux policiers sont morts suite aux attaques terroristes, les deux agents font partie de la communauté Druze:

Pour rappel, les 3 terroristes musulmans sont des citoyens israéliens d’Um-el-Fahm.

Les forces israéliennes se sont déployées en masse, dans la vieille ville et le Mont du Temple pour tenter de refaire le plein d’ordre et de sécurité suite à l’attaque terroriste.

Israeli forces deployed heavily throughout Old City and Temple Mount in attempt to re-inforce order and security following terror attack. pic.twitter.com/GvZguHNC6o

— Behind The News (@Behind__News) 14 juillet 2017