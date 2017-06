Des soldats de l’unité Douvdevan déguisés en Arabes ont éliminé un terroriste musulman et armé dans Hevron.

IDF Special Unit Duvdevan -soldiers disguised as Arabs- eliminated an armed Muslim terrorist in Hevron. VIDEO: Taking out the trash. pic.twitter.com/7IMTYd4JI9

— Behind The News (@Behind__News) 28 juin 2017