Le soldat Yuval Manah est décédé hier dans la bande de Gaza

Yuval Manah , un soldat de l’unité des parachutistes de 20 ans de Givatayim a été tué quand son Hummer s’est renversé à la frontière avec la bande de Gaza proche de Kissoufim. L’armée israélienne cherche à savoir si le jeune homme a conduit trop vite.

Cet accident a eu lieu probablement en raison d’une conduite trop rapide et non pas à cause des conditions routières. Lors de l’accident, le jeune soldat a été écrasé par le véhicule. Trois autres soldats ont été blessés, dont deux grièvement, et le troisième blessé legerement. Ils ont été évacués par hélicoptère vers l’hôpital militaire « Soroka ».

Le commandant du Commandement Sud, le général Eyal Zamir a nommé une équipe d’experts dirigée par le colonel Avi Rahamim pour enquêter sur l’incident. De plus, les enquêtes policières militaires ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’incident.

