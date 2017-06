Ce soldat musulman de l’unité Givati grièvement blessé à Tsouk Etan est devenu commandant

Salem Hourani, est un soldat de l’unité Givati, mais aussi un musulman. Il a été gravement blessé lors de l’opération Tsouk Etan à Gaza en 2014.

Aujourd’hui , il est devenu commandant de son bataillon et recevra son nouveau grade officiellement la semaine prochaine.

Le soldat a dit récemment :

» Je n’ai aucun problème à dire et sans hésitation que je suis un officier musulman dans les forces de défense israéliennes, et mes objectifs sont les mêmes que les officiers Juifs. Nous voulons tous nous battre contre les ennemis qui veulent détruire le pays, cette même terre dans laquelle nous sommes nés et élevés, parce que nous n’avons pas un autre pays « .

