Un soldat de Tsahal blessé dans une opération militaire à Jénine, cette nuit.

Autour de trois heures et demi du matin , des terroristes ont jeté des cocktails Molotov et ont ouvert le feu sur une unité de Tsahal engagé dans une opération militaire à Jénine.

Le soldat de l’unité des parachutistes a été évacué à l’hôpital Rambam par hélicoptère . Il a été blessé par des éclats de balles dans la cuisse.

Le soldat était avec son unité en opération dans la ville de Jénine .Tsahal a répondu aux attaques et on ne sait pas si des terroristes ont été blessés. Pendant l’opération, deux arabes recherchés dans la ville, et membre de l’organisation terroriste du Hamas ont été arrêtés.

Ceci est un incident exceptionnel car lors des interventions nocturnes de Tsahal en Judée-Samarie , il n y a pas de victimes, et généralement sans conflit de cette ampleur. Toutefois, le secteur de Djénine est également une zone difficile où les soldats sont présents sur le terrain car de nombreux terroristes sont en possession d’armes. De tels écarts dans les camps de réfugiés sont rares, mais le potentiel de violence est connu et avéré.

L’armée a déclaré « au cours d’ une opération visant à arrêter des Palestiniens recherchés, un de nos soldats a été blessé à Jénine . Au cours de l’opération, des coups de feu ont été tirés et des colktalss Molotov visant des combattants. Le soldat a été évacué pour un traitement médical à Haifa »

