Ce soldat de Tsahal a tenté de se suicider avec son arme… la suite est juste magnifique et exemplaire

Une nuit dans un orangeraie près de sa ville natale dans le centre d’Israël, Sam Goodriche a chargé une seule balle dans le canon de son fusil délivré par l’armée.

Goodriche avait donné deux ans de sa vie à un service de combat intense en Judée Samarie pour les Forces de défense israéliennes, et après un week-end de congé, il ne pouvait guère supporter la perspective de retourner au devoir. Mieux vaut mourir dans sa terre près de sa maison d’enfance.

Mais Goodriche n’a finalement pas pu dépasser la dévastation qu’il savait que son suicide causerait à sa famille. Il a déchargé le pistolet, a allumé une cigarette et a pleuré – et le lendemain il était de retour sur sa base militaire.



« Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j’ai continué comme d’habitude », a-t-il dit, rappelant les événements de 2002. « Je n’ai parlé à personne de ce qui s’est passé. J’avais honte. »

Maintenant, 15 ans plus tard, Goodriche lance une organisation à but non lucratif appelée « Soul Talk » dans le but d’aider les soldats de combat israéliens à discuter et à traiter leurs expériences.

Il ne s’agit pas d’ouvrir un centre de sensibilisation à Tel-Aviv ou d’installer une ligne directe. Au lieu de cela, Goodriche va en Inde, où des milliers d’Israéliens voyagent chaque année après avoir terminé leur service militaire obligatoire.

« La raison pour laquelle je vais en Inde est de rejoindre les soldats aussi près que possible pour les aider « , a déclaré à JTA , le jeune homme de 34 ans originaire de Londres dans un café de Tel Aviv. « J’essaie de créer une situation où ils parlent de ce qui leur est arrivé le plus tôt possible, de sorte qu’ils ne se promènent pas pendant 10 ou 20 ans avec cela dans la tête ».

Après avoir dirigé un programme pilote au cours de l’été à Dharamshala – une ville populaire auprès des touristes qui recherchent la spiritualité – Goodriche se prépare à revenir l’automne prochain pour discuter avec les soldats et les diriger vers les ressources thérapeutiques en Israël qui les ont aidé, y compris les organismes sans but lucratif comme Natal, le Centre de traumatologie israélienne pour les victimes de la terreur et de la guerre, et Bishvil Hamachar. Il a également l’intention d’amener les thérapeutes israéliens en Inde et tenir des événements de sensibilisation dans les universités israéliennes.

Goodriche a grandi à Misgav Dov, un petit village du centre d’Israël avec une forte tradition pour le service militaire. Après avoir terminé ses études secondaires en 2001, il s’est enrôlé dans la brigade des parachutistes. C’était l’aube de la deuxième intifada, avec des kamikazes palestiniens terrorisant les Israéliens sur une base presque hebdomadaire, et Goodriche a été rapidement envoyé en Judée Samarie dans le cadre de la sécurité d’Israël.

Il occupait des postes de contrôle, patrouillait des villes palestiniennes, arrêtait des terroristes soupçonnés et attaquait leurs maisons – Il était souvent attaqué par des adolescents avec des roches et des cocktails Molotov et des hommes avec des armes à feu.

« Même si votre vie n’était pas toujours en danger, vous viviez comme ça », a-t-il déclaré. « Le stress faisait partie de notre vie ».

Goodriche s’ennuya et déprimait. Chaque nuit, il a vérifié les terroristes sous son lit, et il a eu des cauchemars récurrents dans lesquels le canon de son fusil a fondu lorsqu’il a été chargé dans la bataille. En 2004, pendant les derniers mois de son service, il a commencé des séances avec le travailleur social de son unité, qui a suggéré de voir un psychologue pour les symptômes du syndrome de stress post-traumatique.

Au lieu de cela, comme tant de ses pairs, Goodriche a quitté Israël quand son service était terminé.

Faire de la randonnée dans des lieux lointains – en particulier l’Inde – est devenu une tradition nationale pour les soldats israéliens après leur service. En 2013, les recherches menées par l’agence de voyages israélienne Issta ont révélé que jusqu’à 40 000 israéliens se rendaient à l’étranger chaque année et 70% d’entre eux ont entre 20 et 24 ans. C’est un tiers des quelques 75 000 Israéliens qui finissent leurs tâches annuellement.

Selon Darya Maoz, conférencière senior en anthropologie au Hadassah Academic College à Jérusalem, la culture du randonneur israélienne est une réaction contre la vie de l’armée. Les soldats laissent pousser souvent leurs cheveux, portent des vêtements amples et restent debout toute la nuit. Ils ont tendance à être permissifs quand il s’agit de sexe, a-t-elle dit, et utilisent de la drogue à des niveaux élevés.

« Le voyage est considéré comme à 180 degrés du service de l’armée », a déclaré Maoz. « Parfois, ils fument [la marijuana] et regardent le plafond pendant des jours et des semaines. Ceci est très central pour l’expérience, ne faisant rien par opposition à toujours faire quelque chose. «

Maoz a déclaré que pour de nombreux Israéliens, le voyage après l’armée est leur première chance d’être indépendant et de déterminer qui ils sont. Peut-être conscient de cela, a-t-elle dit, les parents israéliens et la société dans son ensemble « ferment les yeux » pour le comportement rebelle.

« Ils savent ce que font leurs enfants, mais ils disent qu’ils ne le font pas ici en Israël, ils le font très loin », a-t-elle déclaré. « L’important, c’est quand ils reviennent, ils reviendront à être conformistes. Ils iront au collège, obtiendront des emplois, commenceront à créer leurs propres familles et auront des enfants tout comme les parents « .

La route de Goodriche en Inde était plus un carrefour rond. Il a passé plusieurs années au Royaume-Uni, puis est retourné en Israël en 2009, où il a travaillé sur une ferme de chameaux à Eilat, puis s’est déplacé vers d’autres boulots.

Mais peu importe où il errait, il trouva l’anxiété, la dépression et les cauchemars suivis. Goodriche a commencé à avoir des flashbacks presque quotidiens dans son service militaire. Il cherchait des tireurs d’élite sur les toits de chaque bâtiment qu’il passait, et il devenait de plus en plus solitaire.

Enfin, en 2013, Goodriche a cherché une thérapie. Il a été renvoyé à un psychologue qui s’est spécialisé dans le traumatisme des soldats qui a rapidement confirmé qu’il avait un syndrome de stress post-traumatique ou un SSPT. Sur la base du diagnostic, l’armée l’a déchargé des droits de réserve.

Goodriche n’est guère seul : selon les études de l’armée au cours des années, 7 à 20 pour cent des soldats qui subissent des combats développent un SSPT, ce qui les met plus à risque de se suicider. Dans certaines années, y compris les deux dernières années, le suicide est la principale cause de décès parmi les soldats, dépassant les décès liés au combat.

Les voyages sauvages et exotiques peuvent exacerber le problème. Tal Brosh, un psychologue qui travaille avec Bishvil Hamachar – une organisation qui prend les anciens soldats de combat lors de voyages thérapeutiques d’une semaine – a déclaré qu’un petit pourcentage de soldats traumatisés sont grièvement blessés par leur expérience à l’étranger.

« Lorsque vous n’avez passé aucun traitement ou une thérapie, le voyage peut être très écrasant », a-t-elle déclaré. « Et lorsque vous fumez de la drogue et que vous souffrez déjà d’angoisse des flash-backs, les drogues peuvent vraiment aggraver la situation ».

Pour Goodriche, cependant, aller en Inde a été un tournant dans son rétablissement. L’année dernière, après de nombreux mois de thérapie, il a effectué son premier voyage dans le pays pour rester dans un village de yoga – et, lors de conversations avec des soldats de combat israéliens sur la plage, l’idée de Soul Talk est apparue. En s’adressant aux gens juste après leur service et dans un environnement détendu, il s’est rendu compte qu’il pourrait les aider à «traiter les expériences de combat» avant de créer les problèmes à long terme avec lesquels il a lutté.

Goodriche est retourné en Inde en juin et a passé deux mois à discuter avec les soldats israéliens de ce qu’ils ont vécu et de leur sentiment. Il a tenu des discussions hebdomadaires avec le groupe dans une maison d’hôtes locale.

L’une des discussions a été filmée par Channel 1 d’Israël. Dans la vidéo, Goodriche, les jambes croisées face à une douzaine de sacs à dos israéliens étendus autour de lui sur des tapis de sol. Il raconte qu’il a été attaqué par des coktails Molotov par des Palestiniens en Judée Samarie et en ouvrant le feu. Le conflit, qui s’est terminé par un adolescent palestinien mort, le persécute encore.

« Je me souviens d’avoir regardé dans la portée de mon pistolet, et dans la fumée j’ai vu le visage d’un garçon qui m’a rappelé mon petit frère », a-t-il dit. « Je ne sais toujours pas lequel d’entre nous l’a frappé. »

Deux voyageurs racontent des histoires similaires et un homme plus âgé partage que tout le monde dans sa brigade souffre encore « d’une manière ou d’une autre » des symptômes non traités de leur service dans la guerre du Libéria de 1982.

« Trente cinq ans plus tard, ça devient dur chaque année », a déclaré l’homme plus âgé. « Si vous ne traitez pas ces choses directement après l’armée, les années passent et vous frappe dans un coin sombre ».

C’est donc la mission de Soul Talk. Les soldats continueront à aller au combat, et ils tenteront de se rétablir en faisant la fête en Asie. Goodriche a dit qu’il veut simplement Soul Talk pour sensibiliser le public au problème psychologique que prend cette réalité.

« Les soldats sauront qu’il y a un filet de sécurité », a-t-il déclaré. « Il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle Israël ne devrait pas être le n° 1 dans le monde dans le traitement du SSPT ».

Bien qu’il existe de nombreuses critiques de la gestion de la santé mentale de l’armée israélienne, Goodriche parmi eux, il y a eu des améliorations au cours des dernières années. Par exemple, après la guerre de Gaza en 2014, l’armée offrait pro-activement des traitements à des centaines de soldats connus pour être blessés au combat ou impliqués dans des coups de feu intenses.

Goodriche aimerait voir ce genre de programme étendu à tous les soldats de combat pendant leur service. Mais en attendant, il continuera à les rencontrer en Inde, et pas seulement pour eux.

« C’est la seule chose qui m’a aidée depuis que j’ai terminé l’armée », a-t-il déclaré. « Soul Talk me donne vraiment l’impression de vivre une vraie vie ».