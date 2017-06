Ce soldat de Tsahal a été lynché dans un quartier orthodoxe et a plusieurs côtes cassées

Ce qui se passe actuellement en Israel est de plus en plus choquant, au sein même de la communauté Juive orthodoxe, des meneurs incitent la haine contre les soldats de Tsahal comme le fait l’Autorité Palestinienne ou le Hamas.

Certains de ces gens qui sont censés représenter la Thora et une belle image d’Israël font un grand « Hiloul Hachem » car ils ne sont pas condamnés par les tribunaux gauchistes en Israel.

Il y a moins de 48 heures, un soldat qui est aussi un père de famille voulait juste acheter du pain, à ses enfants et a été lynché par des gens en marge de notre société (tout comme les gauchistes), qui haïssent Israël et deviennent de plus en plus dangereux car ils contrôlent la rue orthodoxe avec un niveau de violence de plus en plus grave.

Ce soldat a eu plusieurs côtes cassées après un lynchage vicieux. Ces assaillants sont des gens qui ont une idéologie anti-sioniste catégorique, et il n’est pas étonnant que Tamar Zandberg ait trouvé en eux un dénominateur commun.

Le soldat a reçu un premier coup de poing quand il est entré dans le magasin , puis quand il a commencé à entendre des cris, puis des crachats et ensuite un lynchage, il a essayé de se cacher dans le magasin, il a découvert très vite qu’il avait tort car il s’est retrouvé bloqué devant des gens avec une violence inouïe.

Dans la foule, il a été sauvé par des gens bien . Ce soldat est un homme humble, innocent, même trop modeste . Il n’a pas de télé, il ne sait pas ce qu’est Facebook et ne savait pas non plus qu’il était en danger en portant un uniforme de Tsahal dans un quartier Juif.

Ces jours-ci, il est enfermé dans sa maison et se remet de ses blessures physiques et psychologique, il n’a même pas déposé de plainte à la police.

Et pourtant de nombreux médias locaux ont évité d’en parler si ce n’est les mauvaises langues qui ont affirmé que ce soldat était en fait un inspecteur de police déguisé et qui était venu pour inciter à une provocation .

Malheureusement, ces Juifs qui portent aussi un uniforme ne ressemblent pas à des Juifs fidèles à la Thora et sont plus proches des gauchistes que des vraies personnes ayant un minimum de respect pour la Thora donné au Sinaï.

Dans la vidéo suivante, une gauchiste ne veut pas servir un soldat de Tsahal dans son restaurant :

La vérité est qu’aujourd’hui des Juifs appellent à tuer d’autres juifs et surtout si il est un soldat juif comme eux.

Cette histoire est écœurante et nous sommes passées à une étape inquiétante. On ne peut pas laisser de tels actes impunis ! Ces gens extrêmes sont dangereux et même le public orthodoxe a peur de cette situation gravissime et préfèrent adopter la stratégie de l’autruche…se taire mais jusqu’à quand ?

