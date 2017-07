Un soldat de l’armée israélienne blessé dans des émeutes arabes prés de Ramallah

Un soldat de l’armée israélienne a été blessé lundi soir lors d’une émeute arabe dans le camp de réfugiés de Jilazoun près de Ramallah. Les émeutiers ont jeté des pierres vers une patrouille des FDI, qui a utilisé des mesures anti-émeutes pour rétablir le calme. Le soldat a été traité sur les lieux pour des blessures légères. Quatre résidents locaux ont été arrêtés pour encourager l’émeute.

Un drone des FDI est tombé tôt mardi dans une région près de Shechem. Le drone, qui est tombé dans la zone A, a été renvoyé aux FDI par la police de l’Autorité palestinienne, par l’intermédiaire de l’Administration civile. Aucune information sensible n’a été décelée sur le drone, a déclaré l’armée dans un communiqué. Une enquête a été ouverte sur la façon dont l’échec du drone s’est produit.

Lundi soir, des responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 12 suspects de sécurité recherchés dans d’autres régions de Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et ont jeté des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout le monde a été interrogé sur ses activités par les forces de sécurité.

