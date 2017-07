Ce soir à partir de 18h00, débute le « Jour de la colère » chez tous les palestiniens

Il y a deux jours, la police a décidé de rouvrir le Mont du Temple pour les visiteurs juifs, après avoir été fermé suite à l’attaque de vendredi dernier . Un jour plus tôt, la police a permis aux visiteurs musulmans d’entrer, mais beaucoup d’entre eux ont refusé de passer par les détecteurs de métaux à l’entrée.

Ce soir à 18h00 devrait avoir lieu la « Journée de la colère » en Judée Samarie. Selon le Fatah, l’annonce de la « journée de colère » est pour protester contre les événements à la Mosquée Al-Aqsa.

Les jeunes palestiniens sont appelés toutes les grandes villes de Judée Samarie pour tenir des prières de masse sur les principales places de leur territoire, et dédient les sermons du vendredi Al-Aqsa contre les « actions terroristes d’Israël » selon leur mots.

Pour intensifier les tensions, le Ministère des waqf islamiques a décidé de fermer toutes les mosquées de Jérusalem et imposer à tous les arabes de se rendre à la mosquée Al -Aksa :

Cette nuit , les émeutes ont continué et deux policiers et un manifestant ont été légèrement blessés lors de l’évacuation des manifestants. Les visiteurs musulmans qui sont arrivés hier au Mont du Temple ont refusé d’entrer par des détecteurs de métaux et les contrôles de sécurité en place, et ont prié sur place.

A la fin de la prière du soir, certains d’entre eux ont jeté des pierres et des bouteilles aux agents de la police des frontières sur les lieux, qui ont utilisé l’équipement anti-émeutes.

