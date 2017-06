Une soignante inculpée pour avoir battu un survivant de la Shoah à coups de poing, et le jetant au sol

Selon l’acte d’accusation, Larissa Vintizko a été pris en flagrant délit contre une personne âgée au cours de son travail en tant que thérapeute.

L’Etat a décide de l’arrêter jusqu’à la fin de la procédure car elle est « dangereuse pour le public »

Larissa Vintizko, soignante , âgé de 50 ans a été accusée aujourd’hui (lundi) à la Cour du Petah Tikva pour avoir attaqué une personne âgée lors de la manipulation.

Selon l’acte d’ accusation Larissa Vintizko était ivre lors de l’incident et a été pris en flagrant délit. La Cour a également présenté une demande de la garder en détention jusqu’à ce que la procédure judiciaire soit terminée.

Larissa Vintizko a servi comme aide – soignante pour les personnes âgées, et le patient concerné est un survivant de la Shoah âgé de 78 ans, depuis Août 2015. Selon l’acte d’ accusation, déposée au Bureau du procureur la semaine dernière, une dispute éclata entre elle et lui, pour un téléphone cellulaire.

A la suite du débat,la femme ivre au moment des faits, a crié au plaignant, le faisant tomber au sol, puis l’a battu avec ses poings et l’a griffé avec ses ongles.

En entendant de grands cris et bruits sourds, un voisin est entré et a remarqué un homme âgé allongé sur le plancher et à l’ envers. Tout à coups, Larissa Vintizko lui cria dessus.

Le ministère public a écrit qu’elle risque de « mettre en danger la sécurité publique si elle est libérée, et en état d’ ébriété au cours de son travail en tant que thérapeute.

Le vieil homme de 78 ans avait de nombreuses blessures sur le corps.

