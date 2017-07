LE SOI-DISANT IMPRÉVISIBLE MONSIEUR TRUMP – Par Edmond Richter

Je suis heureux que Trump soit le 45 ème Président des Etats-Unis d’Amérique.

Si vous regardez autour de vous, il est presque le seul à vouloir combattre l’Islam conquérant (ceci est une tautologie car l’Islam a TOUJOURS ÉTÉ CONQUÉRANT dès qu’il était en position de force).

Vous avez dit que Trump est imprévisible ? HEUREUSEMENT, car vous n’êtes que trop prévisible : Toujours à vous coucher devant l’Islam (comme vous l’avez fait devant le nazisme), à vous incliner devant le roi d’Arabie Saoudite, à vous vautrer devant les émirs, à vous abaisser devant les pétro-dollars, à chouchouter le Quatar esclavagiste, à vous précipiter vers l’Iran et à attaquer Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient pour vous attirer les bonnes grâces des dictateurs sanguinaires arabes ou perses.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Ah, cette scène où le parlement européen donne une « standing ovation » à Mahmoud Abbas qui vient d’accuser Israël d’empoisonner l’eau des puits « palestiniens » et qui vient de proclamer que si Israël faisait la paix (aux conditions des « palestiniens » bien sûr) ce serait la fin du terrorisme dans le monde.

J’avais honte d’être français, honte d’être européen en entendant vos applaudissements pour Mahmoud Abbas qui participa à l’organisation du massacre des athlètes israéliens à Munich en 1972, Mahmoud Abbas qui fut choisi, avec Yasser Arafat, par le Mufti Nazi Amin al Husseini pour créer l’OLP, ce Mufti qui fut le partenaire d’Adolf Hitler et le collaborateur d’Adolf Eichman dans la solution finale (le meurtre de 6 millions de juifs), Mahmoud Abbas qui encore en Janvier 2013 chantait les louanges du Mufti Nazi et déclarait que celui-ci montrait la voie à suivre (la voie de la solution finale évidemment).

Trump l’imprévisible a au moins eu le courage d’engueuler vertement Mahmoud Abbas qui lui avait froidement menti !!!

Trump l’imprévisible impose un arrêt de l’immigration en provenance de 6 pays arabes car il veut protéger son pays du Djihad…

Ce n’est pas le cas de nos dirigeants si prévisibles :

– Voyez la Suède et ses zones de non-droit où la police se garde bien de pénétrer…

– Voyez la France où François Fillon était le seul à vouloir lutter contre l’Islam et fut « décapité » politiquement et où un Macron veut importer encore plus de migrants islamistes…

– Voyez l’Allemagne qu’Angela Merkel détruit par sa politique des portes ouvertes et où le G20 d’Hambourg fut le théâtre de véritables scènes de guerre, visions de notre avenir…

– Voyez l’Angleterre où la sharia a pignon sur rue et où les viols et les mutilations génitales se développent à la vitesse grand V…

– Voyez l’Italie qui n’en peut plus de tous ces migrants et qui appelle, en vain, l’Europe à son secours…

Face à ces stupidités prévisibles et innommables, je préfère la soi-disant imprévisibilité de Trump. Soi-disant car c’est FAUX ! J’ai prédit sa victoire deux jours avant les élections de Novembre 2016 tandis que tous nos si prévisibles dirigeants se prenaient une douche glaciale en pleine gueule, à tel point qu’ils n’en sont pas encore revenus…

Imprévisible ??? Parce qu’il fait ce qu’il a déclaré et promis ???

Oui, bien sûr, vous êtes habitués à faire des promesses dont vous SAVEZ que vous ne les tiendrez pas, vous retournerez votre veste à peine les élections gagnées.

Si c’est cela votre prévisibilité, JE N’EN VEUX PAS !!!

Soyons clairs : Nous avons deux défis gigantesques :

1) Le changement climatique à long terme (et qui est encore contesté par une partie du monde scientifique)

2) L’Islam dont le danger ne peut être contesté car il est déjà là, qui tue, massacre, viole, pille, mutile, décapite…

Pour moi contrer l’Islam est le plus urgent, car si nous ne le faisons pas, nous ne verrons jamais le changement climatique survenir…

C’est également la priorité de Donald Trump et c’est ce qui me rend heureux de l’avoir pour allié dans le grand combat qui nous attend et qui a déjà commencé.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr