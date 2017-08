Une société Juive spécialisée dans la nourriture veut conserver les recettes de votre grand-mère avant qu’elles ne soient perdues pour toujours

Dans sa maison spacieuse de cette ville de banlieue à proximité de New York City, Hodak, 52 ans, qui a grandie dans une famille iranienne en Israël, a mesuré la quantité de sel et de poivre qu’elle a ajouté à un ragoût. Elle a également fait une pause pour démontrer comment découper un morceau de bœuf.

Sa raison pour la précision du geste : la recette de Hodak était enregistrée par une nouvelle organisation à but non lucratif, la Jewish Food Society, qui vise à être une archive de recettes juives du monde entier.

Sa fondatrice née dans un kibboutz, qui a autrefois promu la culture israélienne en tant qu’employée du consulat israélien à New York, s’inspire de la diversité des traditions alimentaires en Israël et de son désir de les conserver dans la diaspora.

«Je me suis rendu compte qu’il est urgent de saisir ces histoires parce que l’ancienne génération est sur le point de quitter le monde, et beaucoup de ces recettes prennent beaucoup de temps et de main-d’œuvre », a déclaré Naama, la fondatrice de la société.

Shefi, a déclaré à JTA :

‘Ce sont des compétences qui disparaîtraient si personne ne pouvait les capturer de manière méthodique’.

Le projet, lancé officiellement en mars et bénéficiant d’un soutien financier de plusieurs fondations juives, a ajouté plus d’une douzaine de recettes à ses archives en ligne, et d’autres sont en route.

Avec les recettes, on trouve des photographies et des histoires familiales de la cuisinière, ainsi que la façon dont elle a appris à faire le plat.

Chaque semaine, Shefi, âgé de 36 ans, qui habite le Lower East Side de New York,a un rendez vous, avec l’une d’entre elles. Si la distance le permet, Shefi ou un employé basé en Israël rencontrera la cuisinière en personne ; Sinon, elles communiqueront à distance.

Tous les ingrédients sont mesurés et les plats sont ensuite recréés dans une cuisine d’essai et ajustés en conséquence.

Bien que certains participants travaillent dans l’industrie alimentaire, Hodak est la gestionnaire et copropriétaire de Taboon, un restaurant Hell’s Kitchen servant des plats inspirés du Moyen-Orient et de la Méditerranée, d’autres sont des cuisiniers à la maison.

Shefi a eu l’idée après un repas de Shabbat en 2005 à la maison de la grand-mère de son mari qui est née en Turquie mais a vécu en Grèce et en Afrique du Sud avant d’immigrer en Israël avec sa famille.

‘Les saveurs ont vraiment représenté toutes leurs histoires et voyages d’immigration, et de certains mondes qui n’existent plus’, a-t-elle déclaré. «C’était une expression aussi vivante de mondes disparus et de souvenirs amers et doux. Il s’agissait d’un besoin, alors je lui ai dit qu’il fallait retenir au moins quelques recettes.

C’était vraiment inspirant. ‘

Shefi a toujours eu un intérêt pour la nourriture, bien qu’elle ne cuisine pas chez elle.

‘La bonne nourriture ne faisait pas partie de mon enfance’, a déclaré Shefi, qui a grandie dans le kibboutz Givat Hashlosha dans le centre d’Israël.

‘Entre la salle à manger commune [kibboutz] et le fait que ma mère n’était pas la meilleure cuisinière au monde, la bonne nourriture était hors de portée’.

Mais en tant que jeune fille, elle exhorterait ses parents à l’emmener au Carmel Market de Tel Aviv ou dans un quartier yéménite voisin pour essayer différents types de cuisines.

«C’est devenu la passion de ma vie», a déclaré Shefi.

En 2008, quand elle a pris son poste de consulat, elle a commencé à utiliser cette passion de manière professionnelle. Après avoir obtenu son diplôme de la nouvelle école avec une maîtrise en cinéma, Shefi a été chargée de promouvoir la culture israélienne. Elle a décidé de le faire par la nourriture, accueillant des dîners à thème israélien, et des dégustations de vins à New York.

Elle a également organisé des voyages dans l’État juif pour les écrivains américains.

En 2013, Shefi a lancé le projet Kubbeh, un pop-up de trois semaines dans le East Village, servant une soupe de kubbeh, un plat juif irakien contenant des boulettes de semoule remplies de viande dans un bouillon de légumes.

Le projet a reçu une vaste couverture médiatique et a amené des gens nombreux pendant de longues dégustations.

‘Le premier jour, je suis arrivée à la salle à 2 heures du soir, j’ai vu une file de gens autour du bloc, presque comme une ligne ‘Shakespeare in the Park », a-t-elle dit, se référant aux performances gratuites populaires de Central Park. ‘Et j’étais étonnée que ces gens nous attendent.

Cela a duré trois semaines et les gens ont passé des heures et des heures dans la neige à attendre leur tour.

Maintenant, la Société alimentaire juive, pour laquelle Shefi travaille à plein temps, offre un moyen de combiner ses deux passions : la nourriture et la narration.

« Pendant un moment, j’étais vraiment intéressée par la narration à travers le cinéma », a-t-elle déclarée. « Encore mon principal intérêt est la narration, mais le moyen a changé avec la nourriture ».

En plus de la séance de cuisine hebdomadaire, l’organisation à but non lucratif fait des événements à plus grande échelle, comme un seder de la Pâque qui a présenté trois chefs juifs nés au Mexique et Schmaltzy, un événement de récit annuel où les gens racontent les histoires derrière les recettes familiales. Une Mimouna de style marocain, une célébration pleine de pain qui a eu lieu le lendemain de la Pâque, est en cours, a déclaré Shefi.