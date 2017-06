La société de la nature d’Israël et l’application Waze pour prévenir la mort des animaux sauvages sur les routes

Dans le but de réduire chaque année le nombre impressionnant d’animaux sauvages qui traversent chaque année les routes israéliennes, la Société pour la protection de la nature en Israël (SPNI) a uni ses forces avec Waze vers la fin de l’année 2016 pour encourager les conducteurs à signaler les incidents liés à la route via l’application GPS.

Au cours de la dernière moitié de l’année, SPNI a compilé des données provenant de plus de 12 000 rapports générés par les utilisateurs pour élaborer une carte détaillant les routes israéliennes les plus dangereuses pour la faune d’Israël.

Après avoir examiné les routes urbaines et les rues qui traversent les zones bâties, la SPNI a déterminé que la route 2, l’autoroute côtière de Tel Aviv à Haifa et la route 6, l’autoroute trans-israélienne, sont les endroits avec le grand nombre d’accidents de la route avec plus de 700 observations signalées pour chacune d’elles.

La route 1, l’artère principale de Jérusalem-Tel Aviv et la route 443, l’autoroute alternative de Tel-Aviv à Jérusalem, suivent de près avec 600 et 500 incidents routiers, respectivement.

D’autres autoroutes avec des rapports sur les accidents de la route dans les centaines comprennent les routes 70, 4, 431, 85, 65, 3, 77, 38 et 31.

« Nous étudions actuellement les données provenant de plusieurs zones où des niveaux exceptionnellement élevés de décès d’animaux sur les routes ont été constatés et nous examinons les routes qui traversent les corridors écologiques autorisés, tels que la route numéro 70/75, à l’est de la montagne du Carmel », a déclaré Shmulik Yedvab , directeur du Centre des Mammifères de SPNI.

«L’information diffusée chez les utilisateurs de Waze est une ressource inestimable tout au long de ce processus et illustre la gravité du problème des retombées de la faune».

Au cours des dernières années, la sensibilisation croissante aux routes pour les animaux sauvages a conduit à construire des passages spéciaux pour les animaux lors de la construction de nouvelles routes ou l’expansion et l’amélioration des anciennes routes, mais il n’y a toujours pas de solutions sur de nombreuses routes en Israël pour la protection de la faune.

C’est pour cette raison que la campagne de SPNI avec Waze continue d’être si cruciale pour la conservation de la faune.

«Nous appelons le public à accroître sa coopération avec ce projet et à fournir à SPNI les données supplémentaires nécessaires pour nous aider à formuler un plan d’action optimal pour réduire la mort des animaux sur les routes et sauver la faune d’Israël», a ajouté Yedvab.

Le public peut assurer le succès continu de cette importante campagne en s’efforçant de signaler les accidents de la route et encourager ses amis à faire de même.

Après avoir cliqué sur l’ icône de rapport orange circulaire dans l’application Waze, les utilisateurs doivent sélectionner le « symbole de danger triangulaire jaune », suivi de « Sur route » et « Roadkill ».

Les données accumulées recueillies par SPNI jusqu’à présent ont été présentées pour la première fois lors d’une session du Comité scientifique de la Knesset le 20 juin, dirigée par le député Uri Maklev.

Lancé par SPNI, la session a porté sur l’utilisation d’outils et de méthodes technologiques pour aider les activités de préservation de la nature et protéger l’environnement et la nature israélienne.

