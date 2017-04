On s’occupe comme on peut apres l’armée : Cette ancienne soldate de Tsahal gagne 3000 $ en imitant Mélania Trump !

Une ancienne soldate de Tsahal et mannequin est devenue la meilleur imitatrice de Melania Trump . Avec un maquillage très professionnel, Mira Tzur dit qu’elle est arrêtée dans la rue par des gens qui l’a confonde avec Melania Trump.

Il est facile de voir pourquoi. Bien que leurs traits du visage soient distincts, les deux femmes partagent les mêmes cheveux bruns brillants, la peau tendue et sont minces.

Les similitudes ne s’arrêtent pas là. « Je me rapporte à elle à de nombreux niveaux », a déclaré Tzur, cette mannequin née en Israël et une actrice qui a plusieurs concerts par mois en empruntant le look de la première dame.

Tzur énumère ses qualités partagées : les deux ont les mêmes initiales, les deux sont des immigrantes de petits pays, les deux ont travaillé comme modèles et les deux parlent plusieurs langues (Tzur parle anglais, hébreu et arabe couramment, et en plus du Yiddish et français. Trump parle anglais, français, italien, allemand, serbo-croate et slovène).

Tzur dit qu’elle a fait plus de 20 concerts en tant que première dame après l’élection, et gagne en moyenne 3 000 $ par apparition.

Tzur planifie même une série Web dans laquelle elle représentera Mélania Trump en faisant des activités quotidiennes telles que le yoga et la cuisine. Elle dit qu’elle hésité avec les noms suivants : « Miralania » ou » Jewlania » ..

Mira Tzur a travaillé comme actrice, danseuse, modèle, productrice et formatrice de conditionnement physique.

Elle a grandi à Herzliya, et a eu une carrière de divertissement impressionnante à part entière. Elle est arrivée à New York pour poursuivre une carrière de danse après avoir servi d’officier de contre-espionnage dans les Forces de défense israéliennes. Elle a depuis travaillé comme modèle, actrice, productrice et formatrice de conditionnement physique.

Tzur, qui est devenu citoyen américaine en 1996, et n’a pas choisi Trump ou son adversaire démocrate, Hillary Clinton lors des votes.

« J’ai tendance à ne pas voter, mais c’est bizarre, je ne suis pas du tout religieuse mais j’ai vraiment voulu que Dieu décide Lui même », a-t-elle déclaré. « Je veux pas que les gens prennent mon conseil à la lettre car personne ne va voter, et ce n’est pas juste. Mais pour moi, cela fonctionne. »

Tzur a même rencontré Melania et Donald Trump il y a cinq ans, lors d’une fête du Nouvel An au club de campagne de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, dont le président actuel a qualifié la «Maison Blanche du Sud».

