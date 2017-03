Les smartphones tuent des dizaines d’Israéliens chaque année ?

Au cours des trois dernières années, le nombre d’accidents mortels a augmenté de 28% sur les routes israéliennes. Les experts ont donné les principales causes de l’évolution défavorable qui a émergé après une longue période de réduction des accidents et des décès sur les routes.

Le contrôleur de l’État Yossef Shapira a publié en Octobre un rapport spécial sur ce sujet.

et a donné les causes de cette augmentation de la mortalité :

– Le manque de fonds pour la reconstruction des sections de routes dangereuses.

– Le manque de contrôle sur les sociétés de transport.

– Une diminution du nombre de patrouilles de police de la circulation.

– Un manque général d’une stratégie coordonnée pour lutter contre les accidents de la route au niveau gouvernemental.

La même chose a été dit par la police, essayant de comprendre la forte mortalité inexplicable sur la nouvelle autoroute 531, construite en conformité avec toutes les exigences de sécurité actuelles.

Le Times a renouvelé l’augmentation de la mortalité sur les routes qui a été observée non seulement en Israël au cours des dernières années.

De même aux États-Unis et depuis 40 ans, le nombre de personnes tuées dans les accidents de voiture n’ont cessé de diminuer, mais au cours des dernières années , la chute s’est arrêtée, et le calendrier de la mortalité s’est de nouveau rempli.

Cette tendance semblait inexplicable, compte tenu de l’amélioration continue des systèmes de sécurité automobile et de la qualité des soins médicaux d’urgence. En l’absence d’autres causes évidentes , les experts américains dans le domaine de la sécurité routière ont lié cette mortalité accrue par la prolifération massive des téléphones intelligents et des applications, conçu pour les conducteurs.

Alors que la technologie moderne permet au conducteur de communiquer avec votre smartphone, sans détacher vos mains sur le volant, de telles interactions peuvent être, selon les experts, une distraction sérieuse qui peut stimuler les erreurs de conduite et parfois, fatale.

Selon les statistiques de la police de la circulation, plus de 70% des accidents mortels de la route en Israël en 2016 ont été causés par le «facteur humain»: les erreurs et la négligence des conducteurs.

Dans 25% des cas, la cause de la tragédie était la réticence des conducteurs à céder et laisser passer d’autres véhicules.

Dans 15% des cas, un feu rouge ou le défaut de se conformer à une route avec des instructions.

Dans 13%, ce fut un excès de vitesse.

Dans 8%, un non-respect des distances de sécurité.

Dans 10% , les décès dans les accidents de la route ont été causés par la sortie de la voie.