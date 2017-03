Six ans de prison pour un arabe russe qui a kidnappé une jeune fille israélienne contre une rançon

La Cour suprême de la république autonome de Kabardino-Balkarie dans le nord du Caucase, en Russie a condamné un résident local à six ans de prison pour avoir participé à l’enlèvement d’une jeune femme israélienne il y a 17 ans, selon RIA Novosti.

Selon les enquêteurs de la police, en Juillet 1999, trois hommes, dont l’un était familier avec la victime, ont kidnappé pour une rançon cette citoyenne israélienne nommée Laura Lichtman, qui a vécu à Naltchik, la capitale de la République de Kabardino-Balkarie.

Les ravisseurs avaient exigé 1 million $ en rançon.

La jeune femme a été libérée par le ministère russe de l’Intérieur en Décembre 1999. Deux des ravisseurs ont été détenus plus tôt et condamnés respectivement à 7,5 et 13 ans. Le troisième ravisseur, Mohammed Kushtov, 63 ans, de Nazran, en République d’Ingouchie, en Russie, a été finalement arrêté en Mars dernier.

Kushtov a été accusé de garder la citoyenne israélienne kidnappée dans un appartement en Ingouchie pendant au moins un mois, en collaboration avec un quatrième, encore à identifier, et coupable.

Finalement, Lichtman a été transportée par la personne non identifiée en République tchétchène.

Kushtov a été reconnu coupable d’enlèvement et condamné à six ans dans une colonie pénitentiaire stricte, selon l’annonce du tribunal.

