Sivan Lavie s’est suicidée après la mort de son fils de 12 ans

Sivan Lavie a disparu depuis Shabath, et son corps a été retrouvé par un ouvrier dans un chantier.

L’enquête de police conclut que Sivan Lavie, qui avait perdu son fils ce jeudi après un incendie dans son appartement, avait décidé de mettre fin à ses jours.

Ce dimanche matin, un corps a été retrouvé sur un chantier de construction à Tel – Aviv, et tous les signes indiquent que c’est bien le corps de cette femme. Selon les enquêteurs, elle serait entrée sur le site dont les travaux sont arrêtés pendant le Shabath, aurait monté l’escalier du bâtiment, et aurait sauté d’une grande hauteur.

Le corps a été envoyé à l’Institut médico-légal pour identification.

Le travailleur qui était arrivé sur le site de la rue Yigal Alon a appelé la police, et selon les habits et d’autres objets retrouvés sur son corps, il s’agirait de Sivan Lavie ZL.

Jeudi dernier, un incendie s’était déclaré dans son appartement alors que son fils dormait. Quand elle était rentrée chez elle, son fils se trouvait dans un état grave. Les équipes du MDA ont été appelées et l’enfant a été déclaré mort. Sivan se sentait mal et avait été emmenée à l’ hôpital.

L’enquête initiale avait démontré que le jeune garçon était décédé après avoir inhalé des fumées toxiques dues à l’incendie de l’appartement, durant son sommeil. Son corps avait été envoyé à l’Institut de médecine légale afin de déterminer avec certitude la cause du décès.

Sivan Lavie était sortie de l’hôpital ce vendredi et avait ensuite fait sa déclaration à la police, concernant l’incendie et la mort tragique de son fils. La police n’avait émis aucun soupçon contre elle, et n’avait pas retenu sa responsabilité pour la mort de l’enfant. Cependant, dans un état de détresse psychologique profonde en raison de la disparation de son fils, elle a mis fin à ses jours.

Que son âme et celle de son enfant reposent en paix. Triste et tragique nouvelle en cette veille de Pessah.

