La situation de la communauté Juive au milieu des violences de la Catalogne

La violence entre les manifestants policiers et indépendantistes à Barcelone ne perturbera pas les services de prières lors des prochaines fêtes juives, a déclaré un responsable de la communauté juive.

Victor Sorenssen, un dirigeant de la communauté juive de la capitale de la Catalogne, une région autonome avec sa propre langue et de nombreux résidents qui recherchent l’indépendance de l’Espagne, a déclaré que les congrégations juives de la ville ne seront pas affectées par quelque chose qui est essentiellement une discussion politique. «

Sorenssen a déclaré ceci après des émeutes dimanche lors du sondage dans lequel plus de 300 personnes ont été blessées dans des affrontements avec des policiers, qui ont été condamnés pour empêcher un référendum d’indépendance organisé par le gouvernement catalan, même si un tribunal supérieur en Espagne a jugé qu’il était illégal.

Les événements communautaires, y compris les célébrations de Sukkot et Simchat Torah, sont actuellement en cours, comme prévu malgré la tension autour du référendum, a ajouté Sorenssen. Il a dit qu’il n’était pas au courant concernant des blessés parmi les membres de la communauté dans les affrontements, a-t-il ajouté.

À l’instar de la population catalane en général, la communauté juive est également divisée sur le problème de l’indépendance, a déclaré Sorenssen, incitant la communauté juive à «ne pas faire de déclaration officielle » sur la question en cause.

«La communauté juive est une institution religieuse et culturelle et nous respectons toutes les différentes approches et points de vue de nos membres, qui vont de la pro-indépendance à l’opposition», a-t-il expliqué.

Barcelone compte environ 15 000 juifs sur 45 000 habitants en Espagne, selon le Congrès juif européen.