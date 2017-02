La situation a empiré : Le Rav Steinman souffre d’une infection généralisée

Selon les proches de Rav Steinman et les médecins du centre médical situé à Hayeshua, le Rav le plus haut placé de la génération selon les ultra-orthodoxes souffre d’une infection généralisée, mais jusqu’à présent, la raison et la source n’ont pas été identifiées.

L’état de détérioration de Rav Steinman se confirme :

« Apparemment, le rav souffre d’une infection généralisée, et les thérapeutes et médecins dévoués ne connaissent toujours pas la source de l’infection »

Hier, il a été signalé que, malgré une petite amélioration de son état ce weekend, le rav souffre d’une faiblesse générale et de fièvre.

Au vu de la situation, on a demandé au public de continuer et d’augmenter les prières pour la récupération rapide du Rav Aharon Leib Yehuda ben Guitle Feiga.