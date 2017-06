Le site Alyaexpress-News victime de son succès ….

IMPORTANT :

Apres le blocage du site sur Facebook, le site Alyaexpress-News doit faire face à un nouveau défi dont ce dernier pourrait le terrasser…

La nouvelle loi sur les Cookies sur Google ne permet plus aux sites de nous financer correctement via les publicités sur Google (Adsence).

Alyaexpress-News a été signalé par des personnes malveillantes aux services Google afin que nous soyons obligés de placer le bandereau de signalement de Cookies (Les cookies servent à suivre le nombre le lecteurs sur le site et placer des publicités Adsence) et si nous ne le faisons pas, nous serons sanctionnés d’une amende de plusieurs milliers d’euros. Ce bandereau que vous pouvez voir en bas de notre site nous inflige une baisse vertigineuse de nos revenus si ce n’est plus de revenus !

Pour exemple notre site a gagné hier 7 € et aujourd’hui moins de 5 € (voir plus bas) car chaque lecteur devient invisible pour Google même si il se trouve sur notre site, et s’informe de l’actualité sur Alyaexpress-News.

Nous sommes contre le fait de faire payer nos lecteurs pour accéder aux articles comme le font d’autres sites afin de s’informer sur la situation en Israël, car nous sommes sionistes et nous ne le cachons pas !

L’information pour Israël est notre seul objectif mais nous devons avoir un minimum de revenu, pour payer les frais de la société Alyaexpress-News mais aussi pour le serveur dédié qui a été changé récemment car le précèdent ne pouvait suivre tellement la fréquentation du site est de plus en plus importante (mois de juin 2017) :

Alors que faire pour ne pas fermer ce site tant aimé par tant de personnes ?

– L’OBJECTIF ANNONCEUR : Nous allons casser les prix des annonces tout simplement afin que les annonceurs qui nous font confiance placent sur notre site une bannière publicitaire, et par cela nous soutiennent et de plus se font connaître sur un des sites les plus fréquentés dans la communauté juive : Nous proposons deux prix pour l’instant : 50 et 40 € . Un tarif très loin de ceux que vous payer ailleurs…

– L’OBJECTIF LECTEUR : Vous pouvez faire un don de temps en temps sur le site :

Par Paypal ou CB : Par Blue Paid ou CB : Par Chèque : Veuillez signer votre chèque à AlyaexpressNews et envoyez celui-ci à l'adresse suivante : AlyaexpressNews Boutique, TD 509, Netivot 87820, Israël

– L’OBJECTIF FIDÉLITÉ : Si vous voulez devenir à part entière , les piliers qui font vivre ce site et son droit à EXISTER sans dépendre des conditions (parfois absurdes) de Google, soyez notre partenaire tous les mois par un versement mensuel :

26 € par mois

52 € par mois

126 € par mois

Continuons ensemble main dans la main même si certains veulent nous faire tomber. Nous espérons que tous les emplacements actuels de pub GOOGLE seront bientôt toute remplacer par nos nouveaux annonceurs et votre participation. AIDEZ NOUS.

