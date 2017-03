Israël est impliqué dans le développement de l’arsenal nucléaire de l’Inde »

Le journal « Hindustan Times » a parlé de la visite prévue du Premier ministre avec Narendra Modi , en Israël, à la fin de l’année, indiquant que l’événement est «historique».

Selon le journal, le voyage en Israël est une occasion unique, car aucun premier ministre en Inde n’a jamais visité le pays, et a dit qu’il ya des signes de plus en plus vers un changement important dans la politique du New Delhi.

Selon les éditeurs de journaux, l’Inde mettra un trait d’ union entre Israël et la Palestine et saluera les liens de l’ Inde avec Israël et avec l’Autorité palestinienne.

« Une telle décision correspondrait à l’ambiance générale de Modi, indiquant que la politique étrangère indienne doit refléter l’ importance croissante de l’ Inde dans le monde, et étroitement correspondre à son intérêt national, » selon le papier « et se référer à des raisons moins symboliques ou idéologiques. »

L’article poursuit les «voiles de changement» qui se sont produits dans les relations entre les deux pays depuis 1992, et a dit qu’en plus d’ être lié avec Israël, ce pays est l’ un des trois fournisseurs d’armes et de munitions pour l’ Inde dans son grand programme d’assistance de la guerre contre le terrorisme.

Ajoutant, alors qu’Israël reste le partenaire unique dans le développement d’arsenal nucléaire de l’ Inde. » Selon le journal, « Ce seul fait montre que l’ Inde repose sur Israël stratégiquement par rapport à tout autre pays dans le monde ».

Les éditeurs ont ajouté que si Delhi continue sur le chemin diplomatique avec Israël, les liens avec Israël risquent une tension avec les pays arabes.

D’autres éditeurs locaux ont écrit, que les liens se sont améliorées au cours des dernières années avec les pays arabes, bien que dans le même temps Israël est devenu un partenaire clé de New Delhi.

Dans le même temps, l’article conclut: «Que l’ Inde est pour la solution à deux états valides. » Cependant, les éditeurs ajoutent qu’ il n’y a pas de lien entre la logique du resserrement des relations avec Israël et l’engagement humanitaire de New Delhi envers les Palestiniens.

En outre, l’article explique, il y a des craintes d’attaques « nationalistes » de palestiniens de plus en plus prises en charge par des extrémistes islamistes, à New Delhi.

« La visite de Modi a été perçue comme extrémiste, » les auteurs ont conclu, « La vérité est qu’il serait impossible d’inclure des changements de politiques qui étaient censés être fait il y a plusieurs années. »

La semaine dernière, des journalistes et des sites Web ont consacré de nombreux articles parlant des vastes relations de l’ Inde avec Israël, pour marquer les 25 ans de liens entre eux. Le ministre du gouvernement local a également parlé lors d’ une conférence conjointe avec l’ambassadeur israélien. Il est également appris la semaine dernière que le Premier ministre Benjamin Netanyahu va venir en Janvier 2018 et a été officiellement annoncé que Modi visitera le pays d’ ici l’ été.

Les liens militaires entre l’ Inde et Israël sont de plus en plus stratégiques ces derniers temps, et Israël reste l’ un des principal fournisseur d’armes à New Delhi.

Outre les cinq pays selon les conventions des Nations Unies sont autorisés à posséder des armes nucléaires – la France, la Grande – Bretagne, la Chine, la Russie et les États – Unis – aussi la Chine et son voisin le Pakistan sont considérés comme des pays avec un arsenal nucléaire. Israël, selon des rapports étrangers, détient des armes nucléaires.