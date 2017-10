Ce que signifie la réconciliation palestinienne pour Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a adopté une approche attentiste de l’accord de réconciliation palestinienne de la semaine dernière.

Netanyahu s’est exprimé publiquement et fortement contre la décision d’unité entre les factions palestiniennes en conflit, entre le Fatah et le Hamas, la qualifiant de menace pour Israël et de recul pour la paix. Mais il a tranquillement indiqué qu’Israël pourrait accepter la réconciliation si le Hamas se réformait.

« Israël insiste sur le fait que l’Autorité palestinienne n’autorise aucune base pour les actions terroristes du Hamas en Judée-Samarie ou dans la bande de Gaza si l’Autorité palestinienne prend en charge son territoire », a déclaré son bureau dans un communiqué . « Israël surveillera les développements sur le terrain et agira en conséquence ».

Netanyahou a réagi très différemment à l’échec de la tentative de réconciliation de 2014 par le Fatah, qui gouverne la Judée-Samarie, et par le Hamas, le groupe terroriste qui gère Gaza. À l’époque, Israël a gelé les négociations et rompu les relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne.

Les circonstances ont changé depuis.

Israël a des craintes persistantes quant aux coûts de la réconciliation palestinienne. Mais la réponse modérée du Premier ministre, malgré les appels des ministres de droite pour des mesures plus agressives, reflète les avantages potentiels de laisser l’essai se dérouler, du moins pour le moment.

Jeudi, le Fatah et le Hamas ont signé un accord de réconciliation au Caire qui, apparemment, verra l’Autorité palestinienne prendre en charge les postes frontaliers de Gaza et assumer le plein contrôle administratif du territoire dans les mois à venir. Quelque 3 000 agents de sécurité palestiniens doivent rejoindre la police de Gaza. Les élections doivent avoir lieu pour un gouvernement d’union nationale.

Mais Netanyahou a clairement fait savoir qu’Israël maintenait sa position de longue date contre le Hamas rejoignant l’Autorité palestinienne, dont il a rompu le contrôle lorsqu’il a violemment pris le contrôle de Gaza en 2007, à moins que le groupe terroriste ne procède à des réformes historiques comme le désarmement et ses relations avec l’Iran.

« La réconciliation entre le Fatah et le Hamas rend la paix beaucoup plus difficile à réaliser », a écrit Netanyahou jeudi sur la page Facebook de son bureau après l’annonce de l’accord. « La réconciliation avec les meurtriers de masse fait partie du problème et ne fait pas partie de la solution. Dites oui à la paix et non à lier des liens avec le Hamas. »

Les membres du gouvernement de droite de Netanyahu ont d’abord demandé une ligne encore plus dure. Mais mardi, le cabinet de haut niveau d’Israël a adopté mardi une position similaire à celle du Premier ministre. Alors que les ministres de haut rang ont déclaré que le gouvernement ne ferait plus de pourparlers de paix avec l’Autorité palestinienne, ils n’ont pas menacé de couper les liens ni de mettre fin à la coopération en matière de sécurité.

Israël a de nombreuses raisons de s’inquiéter de l’adhésion du Hamas à l’Autorité palestinienne. L’accord de réconciliation ne concerne pas la branche militaire du Hamas, qui a tiré à plusieurs reprises des roquettes et fait la guerre à Israël. Après la signature, le vice-président du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré que toutes les forces palestiniennes devaient « travailler ensemble contre l’entreprise sioniste qui cherche à anéantir et à piétiner les droits de notre peuple ».

Selon des analystes israéliens, le Hamas pourrait laisser l’Autorité palestinienne gérer l’administration de Gaza alors que l’organisation terroriste se concentrera sur le renforcement de son infrastructure terroriste et la planification de nouvelles attaques contre les Israéliens. Un plan qui permettrait aux responsables de l’Autorité palestinienne qui supervisent les postes frontaliers de la bande côtière de circuler entre la Judée-Samarie et Gaza, soulèvant des problèmes de sécurité.

Cependant, si elle est pleinement mise en œuvre, la réconciliation pourrait également apporter des avantages pour Israël. Il répondrait à ce que de nombreux observateurs ont averti est une crise humanitaire imminente à Gaza qui pourrait pousser le Hamas à une nouvelle guerre avec Israël. L’Egypte, qui court les pourparlers entre le Fatah et le Hamas, devrait probablement alléger son blocus de Gaza, permettant à plus de biens et de personnes d’entrer et de sortir du territoire. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait mettre fin aux sanctions qu’il a imposées au territoire pour forcer la capitulation du Hamas, y compris des coupures d’électricité paralysantes.

Dans le même temps, la réconciliation pourrait forcer le Hamas à modérer. Selon un rapport publié la semaine dernière à Haaretz, le groupe a accepté de ne pas mener d’attaques terroristes ou de roquettes contre Israël dans le cadre de l’accord. Dana El Kurd, chercheur au Centre arabe de recherche et d’études politiques, a écrit lundi aux Affaires étrangères que les partisans de la réconciliation internationale cherchent à « neutraliser le pouvoir du Hamas en affaiblissant son soutien populaire ».

Bien qu’El Kurd ait soutenu que cela conduirait à un mécontentement et à une violence plus populaires, Israël accueillerait probablement un Hamas défangé malgré tout.

Même si Israël préférait que la réconciliation palestinienne échoue , le gouvernement a des raisons diplomatiques pour accommoder le processus. Parmi les leaders mondiaux célébrant l’accord, deux des partenaires stratégiques les plus importants d’Israël, l’Egypte et les Etats-Unis.

Sous le président égyptien Abel Fattah-el Sisi, Jérusalem et le Caire ont coopéré étroitement ces dernières années sur des préoccupations communes de sécurité régionale, y compris le Hamas. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier à New York, Sisi a associé sa toute première rencontre avec Netanyahu à un appel pour l’unité palestinienne comme un pas vers la paix avec Israël. En s’opposant à Sisi sur la réconciliation, Israël pourrait mettre ce progrès en péril.

En ce qui concerne les Etats-Unis, qui ont également encouragé la réconciliation, Netanyahu s’est mis en quatre pour s’assurer qu’il n’y ait pas de tension entre lui et le président Donald Trump. Le Premier ministre aurait mis en garde les hauts ministres en février contre la confrontation avec Trump, expliquant que la personnalité du président devait être prise en compte.

À bien des égards, l’administration Trump a récompensé Netanyahu en adaptant ses politiques souhaitées. Washington aurait demandé à Israël de limiter l’expansion des localités de peuplement, et les dirigeants des implantations se sont plaints d’une construction plus lente que promis en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Mais les responsables américains sont restés relativement silencieux alors qu’Israël a avancé une telle construction, y compris, comme Netanyahu l’aurait promis , en dehors des blocs des localités qu’Israël s’attend à conserver dans tout accord de paix.

Trump a également pris position sur l’Iran, l’ennemi juré d’Israël, dans la ligne suggérée par Netanyahu. Lundi, Trump a réitéré son vœu de retirer les Etats-Unis de l’accord iranien si le Congrès ne resserre pas les restrictions sur le programme nucléaire de la République islamique – salué par le Premier ministre, qui a exhorté le mois dernier les dirigeants du monde à » il. »

Pendant ce temps, l’ambassadeur des États – Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a férocement défendu Israël dans le corps international, et ce jeudi, le Département d’ Etat a annoncé aux Etats-Unis qui se retirerait de l’ UNESCO pour son parti pris anti-Israélien, incitant Israël à suivre.

En échange de tout cela et plus encore des États-Unis, Netanyahou peut penser que la réconciliation palestinienne est un petit prix à payer – d’autant plus qu’il doit simplement attendre que le processus s’effondre. Après plusieurs jours de déclarations positives des dirigeants du Fatah et du Hamas, les questions qui ont condamné de nombreuses tentatives passées sont revenues à l’ordre du jour lundi, notamment les sanctions d’Abbas sur Gaza et la demande de contrôle des 25 000 combattants du Hamas.

Impopulaire à la maison et sous sa propre pression diplomatique, Abbas peut également jouer à un jeu d’attente.

Par Andrew Tobin