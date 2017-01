Si Ilan Halimi était vivant….

Il y a dix ans, Ilan Halimi, ce jeune juif de France a été enlevé et torturé avant d’être abandonné à l’agonie, trois semaines plus tard, nu et menotté et brûlé vif.

Il est mort au cours de son transfert vers l’hôpital. Les médecins ont confirmé quatre plaies au cou, dont une à la veine jugulaire, une à la hanche faites par un « instrument tranchant et piquant ».

Une méthode au couteau que les terroristes palestiniens utilisent encore aujourd’hui contre leur victimes juives en Israël pour entraîner une hémorragie.

Ce crime antisémite qui l’a envoyé à la mort a été perpétré par le « gang des barbares ». Si Ilan Halimi ZAL, était encore vivant aujourd’hui, évitant cette fin tragique, il serait parmi nous, quelles seraient ses pensées et ses réactions face à la France où il est né ?

Comment aurait-il réagi vis-à-vis de la France d’aujourd’hui qui ne montre pas d’apaisement de la haine du juif, mais bien le contraire, depuis les attaques contre l’école juive de Ozar Hathora, le Hyper Cacher, et la dernière attaque contre un enseignant juif de Marseille…?

L’émotion était au rendez-vous depuis le décès d’Ilan Halimi, il y a eu plusieurs manifestations organisées à Paris et en province et malgré tout, Ilan vous aurait demandé pourquoi y a-t-il eu tant d’incertitude de la part des médias français sur la cause de ce crime honteux qui était antisémite ?

Les médias ont parlé de crime crapuleux, puis de circonstances aggravantes, et enfin de crime antisémite. Comment expliquer à Ilan le pourquoi de tant de prudence de la part de la presse ?

Puis, Ilan ne va pas oublier pourquoi la police a traité cette affaire de façon si laborieuse et attendu autant de temps avant d’agir, obligeant les plus proches à se taire ?

Ilan pourrait aussi se tourner vers ces hommes politiques et leurs réactions quelquefois embourbées dans des considérations électorales de l’époque, où chacun condamne fermement ce crime atroce, mais les réflexions ne vont pas au-delà sans apporter de réponses concrètes contre l’antisémitisme, pourquoi donc ?

Et que dire à ce clown antisémite de Dieudonné ? Pourrait t-il faire face à Ilan avec son indécente hypocrisie en disant que c’est la « barbarie néolibérale » qui serait selon lui « à l’origine de son meurtre » selon ses propos absurdes ?

Puis enfin, Ilan pourrait se tourner vers la communauté juive comme le rav Joseph Sitruk, le grand rabbin de France de l’époque quand il déclare : « Désormais pour la France, il y aura un avant Ilan et un après Ilan. Je m’adresse à tous les Français pour leur demander aujourd’hui de se lever tous comme un seul homme et crier : ça suffit, non la France n’a pas perdu son âme. Elle doit être le pays des Lumières qu’elle a toujours été. » Est-ce le cas, espoir futile ?

Si Ilan avait décidé de rencontrer Youssouf Fofana dans l’un des couloirs du Tribunal, aurait-il pu avoir la force de faire face au regard profond de Ilan Halimi ?

Pourrait-il encore tout sourire, lancer en l’air son doigt en criant « Allah vaincra ». Nous ne le savons pas, mais il a agi exactement comme le font les terroristes palestiniens, tous les jours sur la terre d’Israël dans le silence de la presse française qui depuis n’a rien appris de ses erreurs en étouffant toutes ces informations.

Fofana s’est identifié comme Arabe, Africain, islamiste et salafiste, les mêmes qui ont tué les Juifs de Ozar Hathora, les Juifs du Hyper Casher, les mêmes qui ont tué l’équipe de Charlie hebdo et les 150 français qui ont payé l’ignorance volontaire de l’Europe qui préfère fixer son attention sur les produits de Judée Samarie au lieu de voir la vrai menace dans le monde : L’islam, le Fatah, le Hamas, le Hezbollah, l’Iran, Daesh, toujours les mêmes …

Nous tenons à ne pas oublier les larmes d’une mère : celles de Ruth Halimi, personne n’oubliera votre enfant. Ilan est devenu le nôtre depuis 10 ans.

